Це крутіше за футбол! ПСЖ потужно показав вболівальникам Мессі і компанію

Паризький клуб перед матчем чемпіонату Франції на стадіоні влаштував яскраву презентацію своїх новачків – Мессі, Вейналдума, Рамоса, Хакімі і Доннарумму

ПСЖ вдало попрацював на трансферному ринку / Фото: Instagram

У суботу в Парижі відбувся матч другого туру чемпіонату Франції Парі Сен-Жермен – Страсбур. Гра завершилася перемогою господарів поля з рахунком – 4:2.

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Але не заради матчу вболівальники поспішали на "Парк де Пренс". Ключовою подією вечора стала презентацію новачків ПСЖ. Паризький клуб представив уболівальникам форварда Ліонеля Мессі, півзахисника Джорджиніо Вейналдума, захисників Серхіо Рамоса і Ашрафа Хакімі, а також воротаря Джанлуїджі Доннарумму.

Всі п'ять футболістів одягли футболки з написами "Ми Париж".

Очікується, що найбільш зірковий з новачків Ліонель Мессі зможе дебютувати за ПСЖ 29 серпня в поєдинку проти Реймса.

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Раніше ми писали, що серветку зі сльозами Ліонеля Мессі продають за мільйон доларів. Під час прощальної прес-конференції в Барселоні Ліонель Мессі розплакався.