Ярмоленко предлагают сделать Почетным гражданином Чернигова

С таким предложением выступил лидер "Радикальной партии" Ляшко. На Евро-2020 Ярмоленко феерит – забил супергол Нидерландам и обеспечил победу над Северной Македонией

Ляшко призвал земляка "забивать еще" / Фото: Reuters

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко призвал присвоить звание Почетного гражданина Чернигова Андрею Ярмоленко, гол и результативная передача которого накануне принесли сборной Украины победу над Северной Македонией 2:1 на Евро-2020.

"Обращаюсь к Черниговскому городскому совету и городскому голове Владиславу Атрошенко с предложением предоставить Андрею Ярмоленко звание почетного гражданина нашего родного города. Земляк, мы гордимся тобой! Забивай еще!" – написал у себя в Facebook Олег Ляшко

Напомним, что, забив мяч и отдав результативную передачу на Романа Яремчука в игре с Северной Македонией, Андрей Ярмоленко стал рекордсменом украинской сборной по системе "гол+пас". Ярмоленко на два балла превзошел Андрея Шевченко.

Также мы писали о другом рекорде, связанном с вингером Вест Хэма. Ярмоленко и Яремчук стали первым дуэтом в истории чемпионатов Европы, который сумел отличиться забитыми мячами в обоих стартовых матчах турнира.

Обзор матча Украина – Северная Македония (2:1)