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Ярмоленко нарушил закон в Англии: что грозит игроку сборной Украины

Александр Трикиша
5 февраля, 10:36
У полузащитника Вест Хэма и сборной Украины Андрея Ярмоленко новые неприятности в Англии. К отсутствию игровой практики добавились проблемы с законом

Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Ярмоленко обвинили в незаконной рекламе тотализаторов, что запрещено английским футбольным законом.

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Обвинение касается возможного нарушения пункта правил Футбольной ассоциации Англии, в котором говорится, что игрокам запрещено рекламировать или продвигать любую деятельность по размещению ставок, а также запрещено сами делать ставки, пишет BBC.

Игрок сборной Украины должен ответить на обвинения до пятницы, 18 февраля. Украинскому футболисту грозит штраф или дисквалификация.

Впрочем, Ярмоленко и так практически не играет за Вес Хэм. В текущем сезоне он провел 20 матчей. Вроде и немало, но на самом деле в Премьер-лиге украинец суммарно отыграл 85 минут! это менее одного полного матча.

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Что касается результативных действий, то Ярмоленко записал на свой счет один гол и один ассист. Это случилось в матче Лиги Европы против Рапида.