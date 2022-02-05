4 лютого 15:00
Полісся 2
Верес 1
4 лютого 18:00
Україна 2
Росія 3
4 лютого 19:00
Металіст 3
Чорноморець 3
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:00
Інтер --
Мілан --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
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Байєр --
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Єгипет --
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ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
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Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
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Брентфорд --
9 лютого 22:00
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Лаціо --
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Лестер --
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12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
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Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
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Ліверпуль --
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Лестер --
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Ювентус --
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Манчестер Юнайтед --
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15 лютого 22:00
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Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
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Ярмоленко порушив закон в Англії: що загрожує гравцеві збірної України

Олександр Трикіша
5 лютого, 10:36
У півзахисника Вест Гема та збірної України Андрія Ярмоленка нові неприємності в Англії. До відсутності ігрової практики додалися проблеми із законом

Вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

Ярмоленко звинуватили у незаконній рекламі тоталізаторів, що заборонено англійським футбольним законом.

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Звинувачення стосується можливого порушення пункту правил Футбольної асоціації Англії, в якому йдеться про те, що гравцям заборонено рекламувати або просувати будь-яку діяльність з розміщення ставок, а також заборонено самим робити ставки, пише BBC.

Андрій Ярмоленко забив за "Вест Гем" / Фото: Reuters

Гравець збірної України має відповісти на звинувачення до п'ятниці, 18 лютого. Українському футболісту загрожує штраф чи дискваліфікація.

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Втім, Ярмоленко і так майже не грає за Вес Гем. Цього сезону він провів 20 матчів. Начебто й чимало, але насправді у Прем'єр-лізі українець сумарно відіграв 85 хвилин! це менше одного повного матчу.

Щодо результативних дій, то Ярмоленко записав на свій рахунок один гол та один асист. Це сталося у матчі Ліги Європи проти Рапіда.