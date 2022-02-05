Ярмоленко порушив закон в Англії: що загрожує гравцеві збірної України

Вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

Ярмоленко звинуватили у незаконній рекламі тоталізаторів, що заборонено англійським футбольним законом.

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Звинувачення стосується можливого порушення пункту правил Футбольної асоціації Англії, в якому йдеться про те, що гравцям заборонено рекламувати або просувати будь-яку діяльність з розміщення ставок, а також заборонено самим робити ставки, пише BBC.

Андрій Ярмоленко забив за "Вест Гем" / Фото: Reuters

Гравець збірної України має відповісти на звинувачення до п'ятниці, 18 лютого. Українському футболісту загрожує штраф чи дискваліфікація.

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Втім, Ярмоленко і так майже не грає за Вес Гем. Цього сезону він провів 20 матчів. Начебто й чимало, але насправді у Прем'єр-лізі українець сумарно відіграв 85 хвилин! це менше одного повного матчу.

Щодо результативних дій, то Ярмоленко записав на свій рахунок один гол та один асист. Це сталося у матчі Ліги Європи проти Рапіда.