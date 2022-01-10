Скандал! Тренер унизил Ярмолу, заставив сыграть одну секунду

В поединке Кубка Англии против Лидса, выигранного Вест Хэмом 2:0, тренер победителей выпустил Андрея Ярмоленко на одну секунду – так мало украинец еще никогда не играл

Дэвид Мойес и Андрей Ярмоленко / Фото: YouTube

Это издевательство! Фанаты Андрея Ярмоленко в ярости.

В матче Кубка Англии против Лидса тренер Вест Хэма Дэвид Мойес выпустил украинца на замену на пятой компенсированной минуте для удержания победного счета 2:0, и спустя секунду после того, как игра возобновилась, арбитр дал финальный свисток.

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Таким образом, 32-летний Ярмола провел самый короткий матч в карьере – длиной одну секунду!

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Неужели он заслужил такого к себе отношения со стороны наставника Вест Хэма?

Украинские болельщики завалили соцсети гневными комментариями – некоторые считают, что Андрей сам виноват, другие допускают, что Мойес специально гноит Ярмолу, чтобы помочь сборной Шотландии.

РЕАКЦИЯ ФАНАТОВ

Норм, под премиальные вышел

Бежать надо Андрюхе оттуда, чем раньше – тем лучше

Зачем бежать, имея в 32 года самую большую зарплату в клубе?

Сам виноват – предпочел футболу деньги

Пусть пока сидит в АПЛ. По окончанию контракта летом поедет в Турцию или к уcловному Реброву – и будет ему счастье.

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Идет психологическая война, Мойес добивается, чтобы Ярмола психанул, был оштрафован и выведен из состава, а Ярмоле все равно, до конца сезона посидит в Вест Хэме, получая свою зп, а потом уйдет свободным агентом куда захочет

Не забывайте, Мойес – шотландец, это он специально гноит Ярмолу, чтобы тот был не в форме к матчу плей-офф Шотландия – Украина 24 марта

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Андрей Ярмоленко в футболке сборной Украины / Фото: REUTERS

Напомним, что Ярмоленко занял второе место по доходам среди украинских спортсменов за 2021 год, заработав свыше 8 миллионов долларов.