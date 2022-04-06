Яремчук вылетает из Лиги чемпионов? Ливерпуль уверенно бьет Бенфику в гостях

Ливерпуль уверенно шагает по сетке Лиги чемпионов / Фото: Getty Images

Прошли первые два матча 1/4 финала Лиги чемпионов. В Лиссабоне встречались Бенфика и Ливерпуль. Украинец Роман Яремчук остался в запасе, уступив место в старте Рамосу и Нуньесу.

Игра с первых же минут пошла по сценарию мерсисайдцев. До перерыва Ливерпуль нанес аж шесть ударов в створ ворот Влаходимоса и два из них стали точными.

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На 17 минуте Конате точно замкнул подачу Робертсона с углового. А уже ближе к свистку на перерыв отличился Мане. Садио оставили одного на дальней штанге и сенегалец успешно добил мяч в ворота после прострела от Луиса Диаса.

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После перерыва гости буквально бросили играть, отдав мяч Бенфике. Мерсисайдцы неплохо отбивались, однако индивидуальная ошибка Конате привела к пропущенному голу. Француз махнул ногой мимо мяча, подарив его Нуньесу.

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Лишь за восемь минут до финального свистка на поле появился Роман Яремчук, однако помочь команде сравнять счет он не смог. Более того, за две минуты до конца мерсисайдцы забили еще раз.

Кейта шикарно вывел Луиса Диаса на "свидание" с кипером Бенфики и тот забил третий мяч гостей. Ливерпуль добывает выездную победу и ждет португальцев к себе в гости через неделю, 13 апреля.

БЕНФИКА – ЛИВЕРПУЛЬ 1:3

Голы: Нуньес, 49 – Конате, 17, Мане, 34, Луис Диас, 88

Бенфика: Влаходимос – Жилберто, Отаменди, Вертонген, Гримальдо – Рафа Силва, Вайгль, Таарабт (Мейте, 70), Эвертон (Яремчук, 82) – Рамос (Жоау Мариу, 86), Нуньес.

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд (Гомес, 89), ван Дейк, Конате, Робертсон – Фабиньо, Кейта (Милнер, 89), Алькантара (Хендерсон, 61) – Луис Диас, Салах (Жота, 61), Мане (Фирмино, 61).

Предупреждения: Таарабт – Алькантара.