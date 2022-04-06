Яремчук вилітає із Ліги чемпіонів? Ліверпуль упевнено б'є Бенфіку в гостях

Ліверпуль впевнено крокує сіткою Ліги чемпіонів / Фото: Getty Images

Пройшли перші два матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. У Лісабоні зустрічалися Бенфіка та Ліверпуль. Українець Роман Яремчук залишився в запасі, поступившись місцем у старті Рамосу та Нуньєсу.

Гра з перших хвилин пішла за сценарієм мерсисайдців. До перерви Ліверпуль завдав аж шість ударів у площину воріт Влаходімоса і два з них стали точними.

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На 17-й хвилині Конате точно замкнув подачу Робертсона з кутового. А вже ближче до свистка на перерву відзначився Мане. Садіо залишили одного на дальній штанзі та сенегалець успішно добив м'яч у ворота після прострілу від Луїса Діаса.

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Після перерви гості буквально покинули грати, віддавши м'яч Бенфіці. Мерсисайдці непогано відбивалися, проте індивідуальна помилка Конате призвела до пропущеного голу. Француз махнув ногою повз м'яч, подарувавши його Нуньєсу.

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Лише за вісім хвилин до фінального свистка на полі з'явився Роман Яремчук, проте допомогти команді зрівняти рахунок не зміг. Понад те, за дві хвилини до кінця мерсисайдці забили ще раз.

Кейта розкішно вивів Луїса Діаса на "побачення" з кіпером Бенфіки і той забив третій м'яч гостей. Ліверпуль здобуває виїзну перемогу і чекає на португальців до себе в гості через тиждень, 13 квітня.

БЕНФІКА – ЛІВЕРПУЛЬ 1:3

Голи: Нуньєс, 49 – Конате, 17, Мане, 34, Луїс Діас, 88

Бенфіка: Влаходімос – Жілберто, Отаменді, Вертонген, Грімальдо – Рафа Сілва, Вайгль, Таарабт (Мейте, 70), Евертон (Яремчук, 82) – Рамос (Жоау Маріу, 86), Нуньєс.

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд (Гомес, 89), ван Дейк, Конате, Робертсон – Фабіньо, Кейта (Мілнер, 89), Алькантара (Хендерсон, 61) – Луїс Діас, Салах (Жота, 61), Мане (Фірміно, 61).

Попередження: Таарабт – Алькантара.