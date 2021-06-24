Яремчук и Зинченко обратились к фанатам, Ярмоленко пиарит себя

Роман и Александр считают, что им выпал большой шанс реабилитироваться перед болельщиками за поражение от австрийцев. Впереди – матч 1/8 финала

Украина - Австрия, Зинченко и Яремчук / Фото: Reuters

Сборной Украины удалось-таки прорваться в плей-офф чемпионата Европы – благодаря череде удачных для нас результатов в других матчах. Подопечные Андрея Шевченко остаются в Бухаресте и продолжают тренироваться. В следующий вторник их ждет поединок со шведами в Шотландии. Накануне же Украина тренировалась без Ярмоленко и Малиновского.

В лагере нашей команды с воодушевлением восприняли возможность продолжить выступление на Евро-2020. Так, Бущан отдал должное шведам за выход в плей-офф Евро.

Свое мнение высказали и другие футболисты. Форвард Роман Яремчук на своей страничке в Instagram написал короткое, но емкое обращение к фанам. Новый вызов он воспринимает как большой шанс реабилитироваться перед соотечественниками за предыдущие неудачи.

Кстати, форвард, похоже, сдружился с Александром Зинченко, хотя перед началом турнира обидел игрока Манчестер Сити "поздравлением" с победой в Лиге чемпионов. Старые обиды забыты, и сейчас ребята даже завели особый ритуал.

Неудивительно, что Зина быстро поместил сообщение Яремчука себе на страницу в соцсетях. А вот Андрей Ярмоленко занялся продвижением своего интервью.

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Хотя при этом вингера Вест Хэма отмечают, что он удачно выступает именно в национальной команде. Об этом Андрей также сообщил.

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