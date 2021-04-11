Япония придумала, куда девать больных коронавирусом олимпийцев

Для спортсменов с COVID-19 зарезервируют отдельную гостиницу

В Японии на время проведения Олимпийских игр подготовят 300 гостиничных номеров для спортсменов, у которых тест на коронавирус покажет положительный результат.

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Как отмечается, на эти цели будет зарезервирован целый отель, который будет расположен в нескольких километрах от олимпийской деревни в районе Харуми.

Это обойдется организационному комитету в сотни миллионов йен. В этот отель для прохождения карантина будут помещать тех, для кого болезнь проходит легко, а госпитализация не требуется.

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Кроме того, будут подготовлены порядка 30 специальных автомобилей для доставки инфицированных в этот отель.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

Ранее мы писали, что первая страна отказалась ехать на Олимпиаду-2020 из-за коронавируса. Северная Корея хочет защитить своих спортсменов.

Напомним, что маршрут эстафеты олимпийского огня изменили из-за коронавируса. Факел пронесут по парку без присутствия зрителей.