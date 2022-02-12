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Япония не промолчала! Реакция на протест Гераскевича против России

Андрей Трофимов
12 февраля, 16:33
Мир продолжает обсуждать поступок украинского скелетониста Владислава Гераскевича, на Олимпиаде в Пекине продемонстрировавшего плакат с лозунгом "Нет войне в Украине"

Коллега из Японии поддержал украинца / Фото: Коллаж: Сегодня

Среди тех, кто поддержал Владислава Гераскевича, оказался 20-летний японский скелетонист Гонай Жо.

"Ситуация в Украине была также показана на японском ТВ. Это сложная проблема, но, я думаю, это чудесно, что он (Гераскевич) сделал ее известной миру", – написал спортсмен из Японии у себя в сториз.

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Напомним, накануне после своего предпоследнего заезда на Играх-2022 в Пекине Гераскевич показал плакат с лозунгом "Нет войне в Украине", подняв на уши весь мир.

В России сразу же подняли вой с требованием наказать украинца, мол, он нарушил регламент МОК. Но Международный Олимпийский комитет встал на сторону Влада.

"Это моя позиция, как и любой нормальный человек, я не хочу войны. Я хочу мира в своей стране, и я хочу мира во всем мире. Это моя позиция, я борюсь за это, я борюсь за мир.

Дома в Украине сейчас очень нервно, много новостей об оружии, о каких-то армиях вокруг Украины, так что это ненормально. Не в 21-м веке", – сказал в комментарии ВВС Гераскевич.

Нет войне! – призыв Гераскевича / Фото: Суспільне