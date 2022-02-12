12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед 1
Саутгемптон 1
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 18:30
Челсі --
Палмейрас --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 00:00
Рух --
Колос --
26 лютого 00:00
Ворскла --
Верес --
26 лютого 00:00
Дніпро-1 --
Десна --
26 лютого 00:00
Олександрія --
Львів --
26 лютого 00:00
Чорноморець --
Маріуполь --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Японія не промовчала! Реакція на протест Гераскевича проти Росії

Андрій Трофімов
12 лютого, 16:33
Світ продовжує обговорювати вчинок українського скелетоніста Владислава Гераскевича, який на Олімпіаді в Пекіні продемонстрував плакат із гаслом "Ні війні в Україні"

Колега з Японії підтримав українця / Фото: Колаж: Сьогодні

Серед тих, хто підтримав Владислава Гераскевича, виявився 20-річний японський скелетоніст Гонай Жо.

"Ситуація в Україні була також показана на японському ТБ. Це складна проблема, але, я гадаю, це чудово, що він (Гераскевич) зробив її відомою світові", – написав спортсмен із Японії у себе в сторіз.

Реклама

Нагадаємо, напередодні після свого передостаннього заїзду на Іграх-2022 у Пекіні Гераскевич показав плакат із гаслом "Ні війні в Україні", сколихнувши весь світ.

У Росії одразу ж завили із вимогою покарати українця, мовляв, він порушив регламент МОК. Але Міжнародний Олімпійський комітет став на бік Влада.

"Це моя позиція, як і будь-яка нормальна людина, я не хочу війни. Я хочу миру у своїй країні, і я хочу миру у всьому світі . Це моя позиція, я борюся за це, я борюся за мир.

Вдома в Україні зараз дуже нервово, багато новин про зброю, про якісь армії навколо України, це не нормально. Не в 21-му столітті", – сказав у коментарі ВBС Гераскевич.

Ні війні – заклик Гераскевича / Фото: Суспільне