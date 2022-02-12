Японія не промовчала! Реакція на протест Гераскевича проти Росії

Колега з Японії підтримав українця / Фото: Колаж: Сьогодні

Серед тих, хто підтримав Владислава Гераскевича, виявився 20-річний японський скелетоніст Гонай Жо.

"Ситуація в Україні була також показана на японському ТБ. Це складна проблема, але, я гадаю, це чудово, що він (Гераскевич) зробив її відомою світові", – написав спортсмен із Японії у себе в сторіз.

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Нагадаємо, напередодні після свого передостаннього заїзду на Іграх-2022 у Пекіні Гераскевич показав плакат із гаслом "Ні війні в Україні", сколихнувши весь світ.

У Росії одразу ж завили із вимогою покарати українця, мовляв, він порушив регламент МОК. Але Міжнародний Олімпійський комітет став на бік Влада.

"Це моя позиція, як і будь-яка нормальна людина, я не хочу війни. Я хочу миру у своїй країні, і я хочу миру у всьому світі . Це моя позиція, я борюся за це, я борюся за мир.

Вдома в Україні зараз дуже нервово, багато новин про зброю, про якісь армії навколо України, це не нормально. Не в 21-му столітті", – сказав у коментарі ВBС Гераскевич.