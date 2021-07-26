"Я слабая! Я виновата!" Харлан объяснила свое фиаско на Олимпиаде

Самая титулованная спортсменка Украины выплеснула эмоции после того, как в первом же раунде турнира саблисток в Токио со счетом 12:15 проиграла китаянке Хонъю Янь

Ольга Харлан покидает Токио без медали / Фото: Reuters

Игры в Токио закончились для легендарной Ольги Харлан, едва начавшись. И по этому поводу 30-летняя саблистка не скрывает своего разочарования.

"Разочаровала ли саму себя? Да. Чувствую ли я себя слабой? Да. Виноват ли в этом кто-то, кроме меня? Нет. Мы сами хозяева своей судьбы и жизни. Сегодня я не смогла справиться именно с эмоциями. Иногда эмоции управляют нами. Сегодня так было и со мной", – написала Ольга Харлан в Instagram

"Смогу ли я заработать медаль?", "А мне же так она нужна", "Оля, ты должна привезти золотую медаль", "Оля, ты самая сильная и выиграешь "золото" в Токио", – слышала я, и не один десяток раз. Раньше все пропускала мимо ушей, сейчас все по-другому"

"Полтора года без соревновательной практики, видимо, повлияли на меня. Для того чтобы чувствовать себя уверенной, мне нужно выигрывать, чувствовать соревнования, адреналин. Этого мне очень сильно не хватает. То, что было сегодня, трудно назвать фехтованием. Такое бывает. Очень жаль, что сегодня именно этот день"

"Сейчас я очень хочу отдохнуть морально. Хочу пожить без сабли. Хочу просыпаться и не думать, сколько дней осталось до Олимпиады. Устала"

"Я никогда не была так откровенна в социальных сетях. Просто понимаю, что будет много вопросов. Так что, может, после моего моего маленького откровения их будет меньше"

"Я безумно благодарна каждому тренеру, который проделал колоссальную работу со мной. Спасибо вам, Олег Валерьевич Штурбабин, Юрий Владимирович Марченко, за все эти годы, проведенные вместе"

"Андрей Борисович Колосов, спасибо вам за то, что вы есть в моей жизни. Вы уникальный. Таких, как вы, больше нет. Андреа Теренцио, спасибо за всю работу, что проделали, вы всегда в меня верили. Вы отличный тренер и пример"

"Вадим Маркович (Гутцайт), вы всегда верите в меня, не прекращайте. Спасибо Национальной федерации фехтования за то, что сделали все возможное, чтобы эта подготовка вообще состоялась. Всем вам огромное спасибо. И спасибо тем, кто рядом, несмотря ни на что. Всех люблю. Скоро буду дома", – подытожила Ольга Харлан

Напомним, в активе Ольги Харлан – "золото", "серебро" и две "бронзы" предыдущих Игр, шесть золотых медалей чемпионатов мира!

Возлюбленным Ольги Харлан является итальянский фехтовальщик Луиджи Самеле, который накануне на Олимпиаде в Токио добыл "серебро" в индивидуальной сабле.