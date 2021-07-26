"Я слабка! Я винна!" Харлан пояснила своє фіаско на Олімпіаді

Найтитулованіша спортсменка України виплеснула емоції після того, як у першому ж раунді турніру шаблісток у Токіо з рахунком 12:15 програла китаянці Хон'ю Янь

Ольга Харлан залишає Токіо без медалі / Фото: Reuters

Ігри в Токіо закінчилися для легендарної Ольги Харлан, ледь розпочавшись. І з цього приводу 30-річна шаблістка не приховує свого розчарування.

"Чи розчарувала я сама себе? Так. Чи відчуваю я себе слабкою? Так. Чи винен у цьому хтось, крім мене? Ні. Ми самі господарі своєї долі і життя. Сьогодні я не змогла впоратися саме з емоціями. Іноді емоції керують нами. Сьогодні так було і зі мною", – написала Ольга Харлан в Instagram

"Чи зможу я заробити медаль?", "А мені ж так вона потрібна", "Олю, ти повинна привезти золоту медаль", "Олю, ти найсильніша і виграєш "золото" в Токіо", – чула я, і не один десяток разів. Раніше все пропускала повз вуха, зараз все інакше"

"Півтора року без змагальної практики, мабуть, вплинули на мене. Для того щоб почуватися впевненою, мені потрібно вигравати, відчувати змагання, адреналін. Цього мені дуже бракує. Те, що було сьогодні, важко назвати фехтуванням. Таке буває. Дуже шкода, що сьогодні саме цей день"

"Зараз я дуже хочу відпочити морально. Хочу пожити без шаблі. Хочу прокидатися і не думати, скільки днів залишилося до Олімпіади. Втомилася"

"Я ніколи не була такою відвертою у соціальних мережах. Просто розумію, що буде багато питань. Тож, може, після мого маленького одкровення їх буде менше"

"Я дуже вдячна кожному тренеру, який виконав колосальну роботу зі мною. Дякую вам, Олеже Валерійовичу Штурбабін, Юрію Володимировичу Марченко, за всі ці роки, проведені разом"

"Андріє Борисовичу Колосов, спасибі вам за те, що ви є в моєму житті. Ви унікальний. Таких, як ви, більше немає. Андреа Теренціо, спасибі за всю роботу, ви завжди в мене вірили. Ви відмінний тренер і приклад"

"Вадиме Марковичу (Гутцайт), ви завжди вірите в мене, не припиняйте. Спасибі Національній федерації фехтування за те, що зробили все можливе, щоб ця підготовка взагалі відбулася. Всім вам величезне спасибі. І спасибі тим, хто поруч, попри все. Всіх люблю. Скоро буду вдома", – підсумувала Ольга Харлан

Нагадаємо, в активі Ольги Харлан – "золото", "срібло" і дві "бронзи" попередніх Ігор, шість золотих медалей чемпіонатів світу!

Коханим Ольги Харлан є італійський фехтувальник Луїджі Самеле, який напередодні на Олімпіаді в Токіо здобув "срібло" в індивідуальній шаблі.