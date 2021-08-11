Я счастлив! После гола Спартаку в честь украинца переименовали легендарный португальский клуб

Роман Яремчук забил первый гол за Бенфику / Фото: Reuters

Яремчук отличился в воротах московского Спартака в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Бенфика одержала победу со счетом 2:0 и вышла в плей-офф раунд квалификации. Первый матч также завершился победой португальцев 2:0.

"Я счастлив. Сейчас непростой период, так как я не принимал участия в предсезонке. Спасибо тренеру и всем болельщикам за поддержку. Хочу поблагодарить всех. Было потрясающе сыграть за Бенфику. Я хочу еще больше выкладываться на тренировках, чтобы забивать больше голов, – приводит слова Яремчука A Bola.

По такому случаю официальный англоязычный аккаунт Бенфики в Twitter переименовали в честь украинского форварда. Теперь название знаменитого клуба звучит как SL Benficachuk.

Напомним, что Яремчук стал игроком Бенфики после успешного выступления на Евро-2020, где украинец забил два гола. При этом просто космический процент от сделки должен получить бывший клуб футболиста, киевское Динамо.

При этом Бенфика повесила на Яремчука гигантский ценник. Португальский клуб в контракте с украинским нападающим Романом Яремчуком прописал сумму отступных с восемью нулями – и это не в гривне, а в евровалюте.

Смотрите видео дебютного гола Яремчука за Бенфику: