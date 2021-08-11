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Я щасливий! Після голу Спартаку в честь українця перейменували легендарний португальський клуб

Олександр Трикіша
11 серпня, 09:32
Нападаючий Бенфіки Роман Яремчук вперше вийшов на поле в складі португальського клубу і відразу ж відзначився забитим м'ячем у Лізі чемпіонів. Кращого дебюту і не придумаєш!

Роман Яремчук забив перший гол за Бенфіку / Фото: Reuters

Яремчук відзначився у воротах московського Спартака в матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Бенфіка перемогла з рахунком 2:0 і вийшла в плей-офф раунд кваліфікації. Перший матч так само завершився перемогою португальців 2:0.

"Я щасливий. Зараз непростий період, так як я не брав участі в предсезонці. Спасибі тренеру і всім уболівальникам за підтримку. Хочу подякувати всім. Було чудово зіграти за Бенфіку. Я хочу ще більше викладатися на тренуваннях, щоб забивати більше голів, – наводить слова Яремчука A Bola.

З такої нагоди офіційний англомовний акаунт Бенфіки в Twitter перейменували в честь українського форварда. Тепер назва знаменитого клубу звучить як SL Benficachuk.

Нагадаємо, що Яремчук став гравцем Бенфіки після успішного виступу на Євро-2020, де українець забив два голи. При цьому просто космічний відсоток від угоди повинен отримати колишній клуб футболіста, київське Динамо.

При цьому, Бенфіка повісила на Яремчука гігантський цінник. Португальський клуб в контракті з українським нападаючим Романом Яремчуком прописав суму відступних з вісьмома нулями – і це не в гривні, а в євровалюті.

Дивіться відео дебютного голу Яремчука за Бенфіку:

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