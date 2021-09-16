15 сентября 22:00
Манчестер Сити 1
Лейпциг 2
15 сентября 22:00
Атлетико 0
Порту 0
15 сентября 22:00
Ливерпуль 3
Милан 2
15 сентября 22:00
Спортинг 1
Аякс 5
15 сентября 22:00
Интер 0
Реал 1
15 сентября 22:00
Брюгге 1
ПСЖ 1
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
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Минай --
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Днепр-1 --
Верес --
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Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
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Я побил Кличко, а утром захотел умереть. Откровения скандального боксера

Любомир Луканюк
16 сентября, 16:03
У него всегда была одна цель – побить Владимира Кличко. Как только это произошло, Тайсон Фьюри упал в депрессию, его уже ничто не мотивировало

Владимир Кличко vs Тайсон Фьюри / Фото: Twitter

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри вспомнил свою самую знаковую победу в карьере. В ноябре 2015 года он победил Владимира Кличко, отобрав у украинца все чемпионские титулы.

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"Мне казалось, что я покорил мир. Я больше ничего не хотел делать. Во времена моей юности Кличко был чемпионом мира, так что я всегда с восхищением смотрел на него.

Когда я победил Владимира, бокс для меня закончился. Я не хотел продолжать. У меня всегда была цель – побить Кличко. Когда я ее достиг, то больше ничего не могло меня мотивировать.

Я больше не хотел жить. Я был бы рад умереть в 27 лет. Ничто и никто не мог вернуть меня обратно, даже жена и дети. Мне было плевать. Каждое утро я просыпался и хотел просто умереть", – цитирует Фьюри Sky Sports.

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После победы над Кличко Фьюри попался на употреблении наркотиков и был дисквалифицирован. Его также лишили всех чемпионских поясов.

Через три года Тайсон вернулся и провел два боя с чемпионом мира Деонтеем Уайлдером. Сначала была ничья, а второй поединок Фьюри выиграл нокаутом. Третий бой между этими боксерами запланирован на 9 октября.

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер встретятся 9 октября / Фото: Twitter

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