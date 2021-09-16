Я побил Кличко, а утром захотел умереть. Откровения скандального боксера

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри вспомнил свою самую знаковую победу в карьере. В ноябре 2015 года он победил Владимира Кличко, отобрав у украинца все чемпионские титулы.

Читайте также: Люди плакали, когда Кличко начал проигрывать: неизвестные факты боя с Фьюри

"Мне казалось, что я покорил мир. Я больше ничего не хотел делать. Во времена моей юности Кличко был чемпионом мира, так что я всегда с восхищением смотрел на него.

Когда я победил Владимира, бокс для меня закончился. Я не хотел продолжать. У меня всегда была цель – побить Кличко. Когда я ее достиг, то больше ничего не могло меня мотивировать.

Я больше не хотел жить. Я был бы рад умереть в 27 лет. Ничто и никто не мог вернуть меня обратно, даже жена и дети. Мне было плевать. Каждое утро я просыпался и хотел просто умереть", – цитирует Фьюри Sky Sports.