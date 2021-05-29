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Люди плакали, когда Кличко начал проигрывать: неизвестные факты боя с Фьюри

Елена Павлова Елена Павлова
29 мая, 18:20
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Бывший тренер Владимира Кличко Сергей Городничев вспомнил, как проходил бой с британцем в 2015 году и почему украинский боксер не смог выиграть
Владимир Кличко vs Тайсон Фьюри
Владимир Кличко vs Тайсон Фьюри / Фото: Twitter

Бывший тренер легендарного украинского боксера Владимира Кличко Сергей Городничев вспомнил поединок бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе с британцем Тайсоном Фьюри 28 ноября 2015 года. Украинец сенсационно проиграл единогласным решением судей и потерял все свои пояса.

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"Фьюри разложил всех. Я сидел в шестом ряду. Когда я начал говорить, что Володя проигрывает, то рядом плакали люди. Никто не верил. Все смотрели на меня, мол, что ты чешешь? Я говорю: "Вы что, не видите, что он проигрывает?" Никто не мог поверить в то, что происходит. Перед боем все было четко. Просто не пошло. Что произошло – тоже сложно сказать. Это больше психологическое", – рассказал Городничев в интервью YouTube-каналу Боксерская правда

Ранее американский боксер Бриггс заявил, что проведет поединок против Владимира Кличко. Который, якобы, возвращается.

А потом начал провоцировать украинца: "Кличко, выходи и дерись! Не будь мамочкой".

Владимир Кличко забрасывает шайбу
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