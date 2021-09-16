15 вересня 22:00
Манчестер Сіті 1
Лейпциг 2
15 вересня 22:00
Атлетіко 0
Порту 0
15 вересня 22:00
Ліверпуль 3
Мілан 2
15 вересня 22:00
Спортинг 1
Аякс 5
15 вересня 22:00
Інтер 0
Реал 1
15 вересня 22:00
Брюгге 1
ПСЖ 1
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Я побив Кличка, а вранці захотів померти. Одкровення скандального боксера

Любомир Луканюк
16 вересня, 16:03
У нього завжди була одна мета – побити Володимира Кличка. Щойно це сталося, Тайсон Ф'юрі впав у депресію, його вже ніщо не мотивувало

Володимир Кличко vs Тайсон Ф'юрі / Фото: Twitter

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі згадав свою найбільш знакову перемогу в кар'єрі. У листопаді 2015 року він переміг Володимира Кличка, відібравши у українця всі чемпіонські титули.

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"Мені здавалося, що я підкорив світ. Я більше нічого не хотів робити. За часів моєї юності Кличко був чемпіоном світу, тож я завжди із захопленням дивився на нього.

Коли я переміг Володимира, бокс для мене закінчився. Я не хотів продовжувати. У мене завжди була мета – побити Кличка. Коли я її досяг, то більше нічого не могло мене мотивувати.

Я більше не хотів жити. Я був би радий померти в 27 років. Ніщо і ніхто не міг повернути мене назад, навіть дружина і діти. Мені було начхати. Щоранку я прокидався і хотів просто померти", – цитує Ф'юрі Sky Sports.

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Після перемоги над Кличком Ф'юрі попався на вживанні наркотиків і був дискваліфікований. Його також позбавили всіх чемпіонських поясів.

Через три роки Тайсон повернувся і провів два бої з чемпіоном світу Деонтеєм Уайлдером. Спочатку була нічия, а другий поєдинок Ф'юрі виграв нокаутом. Третій бій між цими боксерами запланований на 9 жовтня.

Тайсон Ф'юрі і Деонтей Вайлдер зустрінуться 9 жовтня / Фото: Twitter

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