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Я не понимаю этот мир! Обладатель Золотого мяча шокирован победой Месси

Олег Люлька
30 ноября, 08:38
Обладатель Золотого мяча 1990 года Лотар Маттеус считает несправедливым присуждение этой награды по итогам 2021-го Лионелю Месси, а не Роберту Левандовски

Левандовски - лучший нападающий, Месси - лучший футболист 2021 года / Фото: Reuters

Лионель Месси получил свой седьмой "Золотой мяч", обойдя в голосовании 180 журналистов со всего мира Роберта Левандовски.

Этот результат шокировал знаменитого немца Лотара Маттеуса – чемпиона мира и Европы, выигравшего "Золотой мяч"-1990.

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"Честно говоря, после такого выбора я больше не понимаю этот мир. При всем уважении к Лионелю Месси и всем другим замечательным номинированным игрокам, никто не заслужил награды так, как Левандовски".

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски / Фото: Reuters

"France Football не присудил ему приз и в прошлом году. Хотя если взять все титулы, которые Роберт выиграл с Баварией в 2020 году, – он уже непревзойденный".

"Тем не менее даже если учесть только 2021 год, он был лучше остальных. Он побил 100-летний рекорд Герда Мюллера, снова возглавил список бомбардиров в каждом соревновании, превзошел всех на национальном и международном уровнях. Месси же, хотя и выиграл Кубок Америки с Аргентиной, совершенно бледен в Париже".

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"Бензема также показал классный футбол, но ничего не выиграл с Реалом".

"Салах великолепен в последние месяцы, но в начале этого года у него была длительная засуха".

"Жоржиньо, конечно, выиграл два очень больших титула с Челси и сборной Италии, но он далеко не так выделяется, как нападающий Баварии".

"И даже Роналду не был таким стабильным и исключительным, как Роберт. То, что Левандовски не победил, для меня просто непостижимо", – приводит слова Лотара Маттеуса Sky Deutschland.

Напомним, после вручения "Золотого мяча"-2021 Месси заставили нажать на красную кнопку. Нападающий Пари Сен-Жермен зажег Эйфелевую башню в свою честь.

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Лионель Месси зажигает башню