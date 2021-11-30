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11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
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Я не розумію цей світ! Володар Золотого м'яча шокований перемогою Мессі

Олег Люлька
30 листопада, 08:38
Володар Золотого м'яча 1990 року Лотар Маттеус вважає несправедливим присудження цієї нагороди за підсумками 2021-го Ліонелю Мессі, а не Роберту Левандовському

Левандовський - найкращий нападник, Мессі - найкращий футболіст 2021 року / Фото: Reuters

Ліонель Мессі отримав свій сьомий "Золотий м'яч", перемігши у голосуванні 180 журналістів з усього світу Роберта Левандовського.

Цей результат шокував знаменитого німця Лотара Маттеуса – чемпіона світу та Європи, який виграв "Золотий м'яч"-1990.

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"Щиро кажучи, після такого вибору я більше не розумію цей світ. За всієї поваги до Ліонеля Мессі та всіх інших чудових номінованих гравців, ніхто не заслужив нагороди так, як Левандовський".

Форвард збірної Польщі Роберт Левандовський / Фото: Reuters

"France Football не присудив йому приз і минулого року. Хоча якщо взяти всі титули, які Роберт виграв із Баварією 2020 року, – він уже неперевершений".

"Проте навіть якщо врахувати лише 2021 рік, він був найкращий. Він побив 100-річний рекорд Герда Мюллера, знову очолив список бомбардирів у кожному змаганні, перевершив усіх на національному та міжнародному рівнях. Мессі ж, хоч і виграв Кубок Америки з Аргентиною, зовсім блідий у Парижі".

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"Бензема також показав класний футбол, але нічого не виграв із Реалом".

"Салах чудовий останніми місяцями, але на початку цього року у нього була тривала посуха".

"Жоржиньйо, звісно, виграв два дуже великі титули з Челсі та збірною Італії, але він далеко не так виокремлюється, як нападник Баварії".

"І навіть Роналду не був таким стабільним і винятковим, як Роберт. Те, що Левандовський не переміг, для мене просто незбагненно", – наводить слова Лотара Маттеуса Sky Deutschland.

Нагадаємо, після вручення "Золотого м'яча"-2021 Мессі змусили натиснути на червону кнопку. Нападник Парі Сен-Жермен запалив Ейфелеву вежу на свою честь.

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Ліонель Мессі запалює вежу