Месси заставили нажать на красную кнопку. Что произошло на вручении "Золотого мяча"

В Париже завершилась церемония награждения лучшего футболиста по итогам года. "Золотой мяч" получил Лионель Месси.

После того, как аргентинцу вручили приз, ведущие попросили Лионеля нажать на красную кнопку.

Breathtaking moment. Lionel Messi pushed the button to light up the Eiffel Tower in his honor. #BallonDor#BallonDor2021#Messipic.twitter.com/Hh84YQUyic