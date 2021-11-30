29 ноября 19:30
Александрия 0
Заря 1
3 декабря 17:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🔱 Бурба - герой или предатель? 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Месси заставили нажать на красную кнопку. Что произошло на вручении "Золотого мяча"

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
30 ноября, 00:08
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Нападающий Пари Сен-Жермен зажег Эйфелевую башню в свою честь. Аргентинец получил самую престижную индивидуальную награду
Лионель Месси зажигает башню
Лионель Месси зажигает башню

В Париже завершилась церемония награждения лучшего футболиста по итогам года. "Золотой мяч" получил Лионель Месси.

После того, как аргентинцу вручили приз, ведущие попросили Лионеля нажать на красную кнопку.

Реклама

Нажатие привело к тому, что Эйфелева башня начала мерцать в честь победы Лионеля.

"Я не знаю, сколько лет мне осталось, но я надеюсь, что их еще будет много, потому что я получаю огромное удовольствие", – сказал Месси.

Реклама

После чего аргентинец обратился к форварду Баварии Роберту Левандовски, который стал в голосовании вторым. В прошлом году Левандовски был очевидным фаворитом в борьбе за награду, но "Золотой мяч" не вручали из-за пандемии коронавируса.

"Ты заслуживаешь свой "Золотой мяч". В прошлом году все были согласны сказать, что ты был большим победителем", – заявил Лионель.

Читайте также: Кушает задом наперед и раздает миллионы: ТОП-10 фактов о футболисте, которому не дали "Золотой мяч"

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
16
43:8
41
2
Шахтер
16
41:8
41
3
Днепр-1
16
29:16
34
4
Заря
16
35:18
32
5
Ворскла
16
29:17
31
6
Десна
16
18:22
24
7
Александрия
16
15:14
23
8
Верес
16
14:16
22
9
Металлист 1925
16
16:26
19
10
Колос
16
11:22
18
11
Рух
15
15:20
16
12
Львов
16
12:23
16
13
Черноморец
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Ингулец
15
11:26
10
16
Мариуполь
16
18:38
7
Показать больше
Понедельник, 29 ноября
0:1
Видео О матче
Пятница, 3 декабря
17:00
Смотри на:
Суббота, 4 декабря
14:00
Смотри на:
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Кейтлин
Полк

США
Фото красотки
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять