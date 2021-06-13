Я не могу это сделать за вас… Я старый: Мочанов поддержал сборную легендарным напутствием Аль Пачино

Андрей Шевченко и Аль Пачино вдохновляют своих футболистов
Известный украинский автогонщик и журналист Алексей Мочанов дал напутствие сборной Украины на матч против Нидерландов. Сегодня, 13 июня, "сине-желтые" проведут свой первый поединок на Евро-2020. Нидерланды – Украина онлайн-трансляция доступна на нашем сайте со всеми интересными подробностями, фото и видео.
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Мочанов обратился к футболистам сборной Украины на своей страничке в Facebook, использовав монолог Аль Пачино из популярного фильма про американский футбол "Каждое воскресенье".
Я не знаю, что вам говорить...
Через 3 минуты – самая жестокая схватка за всю нашу профессиональную жизнь.
Сегодня решится все...
Или мы снова команда -
или ломаемся.
Отдаем момент за моментом.
И тогда – конец!..
Мы в аду, джентльмены!..
Поверьте, мы можем смириться с этим, и пусть тогда о нас все вытирают ноги!!
...Или же мы дадим бой – и вырвемся! Сражаясь и борясь!
Я не могу это сделать за вас...
Я старый...
Я вижу ваши молодые лица -
и думаю ,что сам я сделал в жизни глупости, какие только было возможно...
Я прогулял все свои деньги...
Можете верить...
Я разогнал всех, кто когда-то любил меня. А теперь...
Мне лучше не смотреться в зеркало...
С годами человек очень многое теряет, но это... это – жизнь,
и ты понимаешь это, когда теряешь,
ты понимаешь, что жизнь -
это такая игра, где важен каждый дюйм...
И в футболе также...
Потому что в играх и в жизни,
и в футболе цена ошибки слишком велика!
Ты сделал шаг чуть раньше или чуть позже – и у тебя не вышло.
Поспешил или опоздал на полсекунды – и остался ни с чем...
Эти дюймы нужны нам всегда!
Они в каждом игровом моменте,
в каждой минуте и секунде...
И наша команда будет драться за них!!
Она будет драться за каждый дюйм!
Мы не пожалеем ни себя, ни других
в этой игре!
Мы вцепимся в этот дюйм зубами!..
Потому что мы знаем:
сумма этих дюймов и есть разница между победой и поражением!
Между жизнью и смертью!
В драке побеждает тот, кто готов отдать жизнь за этот дюйм!
И я знаю: во мне еще есть жизнь, потому что я готов драться и умереть за этот дюйм!
Потому что это и есть – жизнь!!..
Шесть дюймов прямо перед тобой...
Я не могу вас заставить.
Вы лучше посмотрите на парня, который рядом, посмотрите ему в глаза.
И увидите того, кто пройдет этот дюйм с вами.
Кто пожертвует собой ради команды.
Потому что знает, что каждый из вас, если нужно, сделает то же самое!
Это и есть Команда, господа!
И мы либо победим Всей Командой, либо умрем поодиночке!
Таков Футбол. Вот и все.
Ну???!!! Вы сделали Выбор??!..
Ранее Украина неожиданно стала Россией из-за ошибки польского телеканала.
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