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Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
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Я хочу этот бой! Кого Ломаченко хочет избить больше всего

Александр Трикиша
3 декабря, 12:05
Василий Ломаченко хочет встретиться с Джорджем Камбососом, владеющим поясами WBA, WBC Franchise, IBF и IBO в легком весе. Но сначала нужно победить Ричарда Комми

Ломаченко нацелен на титулы Камбососа / Фото: Getty Images, AFP

На прошлых выходных Камбосос сотворил сенсацию, победив Теофимо Лопеса. Сам Лопес не включил пункт о реванше в контракт, поэтому не имеет первоочередного права снова драться за титулы.

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А вот Василий Ломаченко сможет получить титульный бой, если одолеет Ричарда Комми 11 декабря.

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images

"Я боксирую ради поясов. Сейчас это моя цель в боксе. Абсолютный чемпион мира, это моя мотивация.

Посмотрим, произойдет ли бой с Камбососом. Конечно, я хочу этот бой, но прежде всего у меня бой 11 декабря, и я сосредоточен на этом поединке. После этого боя я могу поговорить о моем будущем", – цитирует Ломаченко Sky Sports.

Ломаченко признался, что был удивлен победой Камбососа над Лопесом.

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"Перед боем я давал Камбососу шансы, но, конечно, думал, что Лопес выиграет этот бой. Но это то, что есть. Это жизнь бокса", – добавил украинец.

Теофимо Лопес и Джордж Камбосос после финального гонга / Фото: Getty Images

Ранее мы писали, что гарантированный гонорар Василия Ломаченко за бой с Ричардом Комми 11 декабря составит 750 000 долларов, но может возрасти до $2 млн. Африканец получит в три раза меньше.