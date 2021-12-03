Я хочу этот бой! Кого Ломаченко хочет избить больше всего

Ломаченко нацелен на титулы Камбососа / Фото: Getty Images, AFP

На прошлых выходных Камбосос сотворил сенсацию, победив Теофимо Лопеса. Сам Лопес не включил пункт о реванше в контракт, поэтому не имеет первоочередного права снова драться за титулы.

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А вот Василий Ломаченко сможет получить титульный бой, если одолеет Ричарда Комми 11 декабря.

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images

"Я боксирую ради поясов. Сейчас это моя цель в боксе. Абсолютный чемпион мира, это моя мотивация. Посмотрим, произойдет ли бой с Камбососом. Конечно, я хочу этот бой, но прежде всего у меня бой 11 декабря, и я сосредоточен на этом поединке. После этого боя я могу поговорить о моем будущем", – цитирует Ломаченко Sky Sports.

Ломаченко признался, что был удивлен победой Камбососа над Лопесом.

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"Перед боем я давал Камбососу шансы, но, конечно, думал, что Лопес выиграет этот бой. Но это то, что есть. Это жизнь бокса", – добавил украинец.

Теофимо Лопес и Джордж Камбосос после финального гонга / Фото: Getty Images

Ранее мы писали, что гарантированный гонорар Василия Ломаченко за бой с Ричардом Комми 11 декабря составит 750 000 долларов, но может возрасти до $2 млн. Африканец получит в три раза меньше.