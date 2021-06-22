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"Я бы так не играл": Луческу раскритиковал команду Шевченко

22 июня, 00:54

Олег Люлька

По словам румынского специалиста, наблюдавшего за игрой с трибун стадиона в Бухаресте, украинцы слишком расслабленными вышли на матч с австрийцами, за что и поплатились

Тренер Динамо Мирча Луческу / Фото: as.ro

Главный тренер киевского Динамо и амбассадор УАФ на матчах Евро-2020 в Бухаресте Мирча Луческу раскритиковал футболистов сборной Украины после поражения от Австрии 0:1.

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"В первую очередь мне не понравился результат. У меня сложилось впечатление, что команда вышла на поле уверенной, что может без проблем свести матч вничью. Игроки были слишком расслаблены и несерьезны при владении мячом, чем воспользовались австрийцы, которые были более агрессивными, более решительными во всем, что делали. Они заслужили победу", – проехался по "сине-желтым" Мирча Луческу

"Для меня сегодняшний матч необъясним. Убежден, что не играл бы так, как это было сегодня. Я не о Шевченко, просто о матче", – добавил, покидая стадион в Бухаресте, Луческу, слова которого приводит as.ro

При этом на Мирче Луческу была опущенная маска с флагом Украины и эмблемой Динамо.

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Напомним, у команды Андрея Шевченко сохраняются шансы попасть в 1/8 Евро с третьего места в группе – осталось одно условие.

Смотрите, как Украина проиграла Австрии 0:1

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Сборная Украины Мирча Луческу Евро-2020

Источник: as.ro

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