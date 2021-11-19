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Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
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Вырубил за 9 секунд: битва двух россиян завершилась брутальным нокаутом

Александр Трикиша
19 ноября, 09:00
Российский боец смешанных единоборств Хадис Ибрагимов одержал сверхбыструю победу над своим соотечественником Денисом Полехиным на турнире Hardcore MMA. Бой продлился всего 9 секунд

Ибрагимов нокаутировал Полехина в первом раунде

Сразу же после начала поединке бойцы пошли друг на друга. Полехин занял центр клетки, но тут же нарвался на мощный апперкот.

А спустя несколько секунд Ибрагимов нанес скрытый удар, после чего Полехин рухнул на канвас без сознания. Его правая рука так и осталась торчать вверх.

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Интересно, что Ибрагимов пробовал себя в UFC, но проиграл все четыре поединка, после чего с ним разорвали контракт. Также он является чемпионом Европы и победителем Кубка мира по боевому самбо.

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