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Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
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Выражение лица бесценно: горе-болельщик не смог сфотографировать ликование Роналду

Александр Трикиша
13 сентября, 21:38
Фото страданий фаната Манчестер Юнайтед стало вирусным в Сети. Болельщик хотел запечатлеть исторический гол Криштиану Роналду, но его подвел смартфон

Криштиану Роналду забил два мяча Ньюкаслу / Фото: Reuters

Криштиану Роналду вернулся в Манчестер Юнайтед спустя 12 лет, а в дебютном матче после возвращения отличился дублем. От ног 36-летнего нападающего пострадал Ньюкасл.

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Открыв счет в матче, Роналду побежал праздновать взятие ворот к трибунам в своем традиционном прыжке. В это время болельщики на трибуне ликовали вместе с португальцем и снимали исторический кадр на память. Все, кроме одного.

Бедняга находился всего в нескольких метрах от Роналду, но сделать заветный кадр ему помешал телефон. Футболист долго копался в меню с лицом, передающие все его разочарование в тот момент.

Кстати, несмотря на свой возраст, в одном из эпизодов матча Роналду продемонстрировал феноменальную скорость.

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