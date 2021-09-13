Вираз обличчя безцінний: горе-вболівальник не зміг сфотографувати радість Роналду

Кріштіану Роналду забив два м'ячі Ньюкаслу / Фото: Reuters

Кріштіану Роналду повернувся в Манчестер Юнайтед через 12 років, а в дебютному матчі після повернення відзначився дублем. Від ніг 36-річного нападника постраждав Ньюкасл.

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Відкривши рахунок у матчі, Роналду побіг святкувати взяття воріт до трибуни в своєму традиційному стрибку. В цей час вболівальники на трибуні раділи разом з португальцем і знімали історичний кадр на пам'ять. Всі, крім одного.

Бідолаха знаходився всього в кількох метрах від Роналду, але зробити заповітний кадр йому завадив телефон. Футболіст довго копався в меню з обличчям, що передає все його розчарування в той момент.

До речі, незважаючи на свій вік, в одному з епізодів матчу Роналду продемонстрував феноменальну швидкість.