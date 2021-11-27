27 ноября 14:00
Минай 0
Динамо 2
27 ноября 17:00
Черноморец 0
Десна 1
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
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28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
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ПСЖ --
Брюгге --
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Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
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Боруссия Д --
Бешикташ --
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Аякс --
Спортинг --
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Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
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Ювентус --
Мальме --
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Зенит --
Челси --
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Динамо --
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Вундеркинд из Дортмунда установил фантастический рекорд Бундеслиги

Сергей Шаховец
27 ноября, 20:38
Норвежскому форварду Эрлингу Холанду покорился еще один бомбардирский рекорд – он стал самым молодым игроком чемпионата Германии, которому удалось забить 50 голов

Эрлинг Холанд / Фото: Reuters

21-летний форвард продолжает обновлять свою статистику забитых голов. В матче 13-го тура против Вольфсбурга (3:1) Эрлинг забил свой 50-й мяч в 50-ти поединках в Бундеслиге.

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Таким образом норвежец стал самым молодым футболистом в истории чемпионата, забившим 50 голов и которому для этого понадобилось наименьшее количество матчей.

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Средняя результативность Эрлинга в Бундеслиге на данный момент равна единице, а в нынешнем сезоне норвежец опережает свой график – в семи матчах он уже забил 10 голов.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов норвежский форвард обновил рекорд Рууда ван Нистелроя, забив 21 гол в своих первых 17 матчах ЛЧ. Месси и Роналду такие достижения и не снились!

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Ранее мы писали, что звездного футболиста будут продавать на аукционе. Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд – лакомый кусок для европейских грандов. Настоящая война за молодого форварда развернется следующим летом. Transfermarkt оценивает 21-летнего норвежца в 150 миллионов евро!

Эрлинг Холанд / Фото: REUTERS