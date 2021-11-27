Вундеркінд із Дортмунда встановив фантастичний рекорд Бундесліги

Ерлінг Голанд / Фото: Reuters

21-річний форвард продовжує оновлювати свою статистику забитих голів. У матчі 13-го туру проти Вольфсбурга (3:1) Ерлінг забив свій 50-й м'яч у 50 поєдинках у Бундеслізі.

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Таким чином норвежець став наймолодшим футболістом в історії чемпіонату, який забив 50 голів і якому для цього знадобилася найменша кількість матчів.

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Середня результативність Ерлінга в Бундеслізі на цей момент дорівнює одиниці, а в нинішньому сезоні норвежець випереджає свій графік – у семи матчах він вже забив 10 голів.

Нагадаємо, що у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів норвезький форвард оновив рекорд Рууда ван Ністелроя, забивши 21 гол у своїх перших 17 матчах ЛЧ. Мессі та Роналду такі здобутки і не снилися!

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Раніше ми писали, що зіркового футболіста продаватимуть на аукціоні. Нападник дортмундської Боруссії Ерлінг Холанд – ласий шматок для європейських грандів. Справжня війна за молодого форварда розпочнеться наступного літа. Transfermarkt оцінює 21-річного норвежця у 150 мільйонів євро!