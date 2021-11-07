Второй Ломаченко! Назван лучший боксер чемпионата мира

Энди Крус Гомес и Ломаченко / Фото: Facebook

Международная ассоциация бокса (AIBA) объявила имя лучшего боксера чемпионата мира по боксу-2021 среди любителей, завершившегося в Белграде.

Им стал кубинец Энди Крус Гомес – победитель турнира в весовой категории до 63,5 кг.

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26-летнему Гомесу вручили Кубок Вэла Баркера.

Ранее этот престижный приз неизменно присуждали самому техничному боксеру Олимпийских игр – в частности, украинцу Василию Ломаченко в 2008-м, казахстанцу Серику Сапиеву в 2012-м, узбекистанцу Хасанбою Дусматову в 2016-м.

Василий Ломаченко выиграл Игры-2008 в Пекине / Фото: НОК Украины

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Однако по итогам Олимпиады-2020 в Токио приз Вэла Баркера не вручали. Причина – боксерским турниром Игр занимался МОК, так как из-за коррупционных скандалов этого права была лишена AIBA.

Как следствие, Кубок Вэла Баркера AIBA решила вручить уже по итогам ЧМ-2021 – и этой чести удостоился кубинец Энди Крус Гомес.

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Отметим, что в этом году Крус также выиграл Олимпийские игры. А в Белграде он добыл свое уже третье золото чемпионатов мира.

Захареев стал чемпионом мира, победив Мусаева из РФ / Фото: Getty Images

Напомним, украинским героем ЧМ-2021 по боксу стал 19-летний Юрий Захареев, в финале категории 71 кг одолевший россиянина Вадима Мусаева.