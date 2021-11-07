Другий Ломаченко! Названо найкращого боксера чемпіонату світу

Енді Крус Гомес і Ломаченко / Фото: Facebook

Міжнародна асоціація боксу (AIBA) оголосила ім'я найкращого боксера чемпіонату світу з боксу-2021 серед любителів, що завершився у Белграді.

Ним став кубинець Енді Крус Гомес – переможець турніру у ваговій категорії до 63,5 кг.

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26-річному Гомесу вручили Кубок Вел Баркера.

Раніше цей престижний приз незмінно присуджували найтехнічнішому боксеру Олімпійських ігор – зокрема, українцю Василю Ломаченку 2008-го, казахстанцю Серику Сапієву 2012-го, узбекистанцю Хасанбою Дусматову 2016-го.

Василь Ломаченко виграв Ігри-2008 в Пекіні / Фото: НОК України

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Проте за підсумками Олімпіади-2020 у Токіо приз Вела Баркера не вручали. Причина – боксерським турніром Ігор займався МОК, оскільки через корупційні скандали цього права було позбавлено AIBA.

Як наслідок, Кубок Вела Баркера AIBA вирішила вручити вже за підсумками ЧС-2021 – і цієї честі удостоївся кубинець Енді Крус Гомес.

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Зазначимо, що цього року Крус також виграв Олімпійські ігри. А у Белграді він здобув своє вже третє золото чемпіонатів світу.

Захарєєв став чемпіоном світу, здолавши Мусаєва з РФ / Фото: Getty Images

Нагадаємо, українським героєм ЧС-2021 з боксу став 19-річний Юрій Захарєєв, який у фіналі категорії 71 кг здолав росіянина Вадима Мусаєва.