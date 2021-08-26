Второй день Паралимпиады-2020: все медали украинских спортсменов 26 августа

Елизавета Мерешко завоевала вторую награду на Паралимпиаде-2020 / Фото: Reuters
В четверг, 26 августа, на Паралимпиаде-2020 в Токио сборная Украины завоевала одну медаль. Украинская пловчиха Елизавета Мерешко добыла серебряную награду в финале заплыва комплексным стилем на дистанции 200 метров.
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Теперь в активе украинцев 9 медалей: 1 золотая, 6 серебряных и 2 бронзовые.
ВСЕ МЕДАЛИСТЫ СБОРНОЙ УКРАИНЫ 26 АВГУСТА
- Елизавета Мерешко (женщины, плавание 200 м., комплексный стиль в классе SM6)
Напомним, что вчера, 25 августа, на Паралимпийских играх-2020 в Токио украинские спортсмены завоевали 8 медалей. Лучше всего украинцы выступили в плавании, где они выиграли пять наград.
Первую медаль для сборной Украины завоевала фехтовальщица Евгения Бреус. В схватке за бронзу она была сильнее спортсменки из Венгрии.
Затем пловец Антон Коль добыл серебряную медаль в плавании на дистанции 100 метров.
А первое золото принесла знаменосец сборной Украины Елизавета Мерешко. Украинская пловчиха в финале заплыва на дистанции 50 метров вольным стилем установила олимпийский рекорд 33.11 сек.
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