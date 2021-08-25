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Первое золото Украины! Знаменосец сборной установила рекорд в финале

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
25 августа, 13:30
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Украинская пловчиха Елизавета Мерешко завоевала золотую награду на Паралимпийских играх в Токио
Первую золотую медаль на Паралимпиаде-2020 выиграла пловчиха Елизавета Мерешко
Первую золотую медаль на Паралимпиаде-2020 выиграла пловчиха Елизавета Мерешко / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина завоевала первую золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио! Украинская пловчиня Елизавета Мерешко выиграла золото на дистанции 50 метров вольным стилем. Бронзу завоевала еще одна украинка Анна Гонтар!

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В финале заплыва на дистанцию 50 метров вольным стилем Мерешко выступила вместе с еще двумя украинками – Анной Гонтар и Викторией Савицевой.

Первую золотую медаль на Паралимпиаде-2020 выиграла пловчиха Елизавета Мерешко
Первую золотую медаль на Паралимпиаде-2020 выиграла пловчиха Елизавета Мерешко / Фото: Getty Images

Украинка Елизавета Мерешко финишировала с олимпийским рекордом 33.11 сек. Она опередила американку Маркс на 0.04 сек. А бронза досталась 17-летней Анне Гонтар – украинка финишировала третьей со временем 33.40. Еще одна украинка Виктория Савцова закончила финал на пятом месте.

На Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Елизавета Мерешко выиграла четыре золотые медали, одна из которых – именно на этой дистанции 50 метров.

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Анна Гонтар – дебютантка Паралимпийских игр. Она самая молодая участница сборной Украины по параплаванию в Токио-2020.

Украинцы на открытии Паралимпийских игр
Украинцы на открытии Паралимпийских игр / Фото: Getty Images

Напомним, что на церемонии открытия Паралимпийских Игр Мерешко вместе с Виктором Смирновым несли флаг Украины.

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