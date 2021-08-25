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Есть серебро! На Паралимпиаде-2020 пловец Коль выиграл вторую медаль для Украины

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
25 августа, 12:37
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Украинский пловец Антон Коль добыл серебряную медаль в плавании на дистанции 100 метров
Антон Коль серебряный медалист Паралимпиады-2020
Антон Коль серебряный медалист Паралимпиады-2020 / Фото: Getty Images

Вторую медаль для Украины на Паралимпийских играх в Токио принес пловец Антон Коль.

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31-летний спортсмен сразу боролся в финале на дистанции 100 м. (спина) за медаль Игр. Его главными соперниками были израильтянин Ияд Шалаби и итальянец Франческо Беттелла.

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Украинец начал заплыв третьим, но затем увеличил скорость и на финише ему совсем немного не хватило до "золота". Победу одержал израильтянин Шалаби, который выиграл у Антона меньше чем 0.3 секунды.

Антон Коль – паралимпийец из Никополя. Он четырехкратный призер чемпионатов мира, трехкратный призер чемпионатов Европы по параплаванию.

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Паралимпийские игры в Токио – вторые в карьере Антона. Ранее он выиграл две бронзовые медали на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро на дистанции 50 метров и 100 метров на спине.

Напомним, сегодня на Паралимпийских играх в Токио первую медаль для сборной Украины выиграла фехтовальщица Евгения Бреус. В схватке за бронзу украинка была сильнее спортсменки из Венгрии.

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