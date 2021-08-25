Есть серебро! На Паралимпиаде-2020 пловец Коль выиграл вторую медаль для Украины

Вторую медаль для Украины на Паралимпийских играх в Токио принес пловец Антон Коль.
31-летний спортсмен сразу боролся в финале на дистанции 100 м. (спина) за медаль Игр. Его главными соперниками были израильтянин Ияд Шалаби и итальянец Франческо Беттелла.
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Украинец начал заплыв третьим, но затем увеличил скорость и на финише ему совсем немного не хватило до "золота". Победу одержал израильтянин Шалаби, который выиграл у Антона меньше чем 0.3 секунды.
Антон Коль – паралимпийец из Никополя. Он четырехкратный призер чемпионатов мира, трехкратный призер чемпионатов Европы по параплаванию.
Паралимпийские игры в Токио – вторые в карьере Антона. Ранее он выиграл две бронзовые медали на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро на дистанции 50 метров и 100 метров на спине.
Напомним, сегодня на Паралимпийских играх в Токио первую медаль для сборной Украины выиграла фехтовальщица Евгения Бреус. В схватке за бронзу украинка была сильнее спортсменки из Венгрии.