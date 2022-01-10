Второй арест Джоковича отменяется: он уже машет ракеткой на свободе

Новак Джокович / Фото: Reuters

20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира серб Новак Джокович уже свободен и успел провести тренировку на корте в Мельбурне.

Об этом сообщил его брат Джордже Джокович в ходе пресс-конференции.

Реклама

"Новак на свободе. Несколько минут назад он тренировался на теннисном корте. Он прилетел в Австралию, чтобы играть в теннис и попытаться выиграть еще один Australian Open", – заявил Джордже Джокович.

Серб празднует победу / Фото: Reuters

Напомним, в понедельник, 10 марта, Джокович выиграл в суде дело о депортации из Австралии за отсутствие прививки от коронавируса.

Тем не менее тут же появилась информация, что Джоковича опять задержали австралийские власти – но она оказалась недостоверной.

Реклама

Основная сетка Australian Open стартует 17 января.

Новак Джокович / Фото: Sky Sports

Впрочем, Джоковича все еще могут депортировать из Австралии, несмотря на победу в суде. Такое право есть у министра иммиграции Зеленого континента.

Реклама

В правительстве Австралии признали, что Джокович выиграл дело на основе процессуальной справедливости. Но чиновники не верят, что у Новака есть законный медотвод от вакцинации, и на основании этого рассматривают возможность повторного аннулирования визы.

Аллен Чен из Австралийской технической консультативной группы по иммунизации указал, что перенесенный коронавирус (на который напирает Новак) никогда не считался достаточным основанием для того, чтобы получить исключение.