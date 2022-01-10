9 января 19:30 Онлайн
Рома 3
Ювентус 4
9 января 19:30 Онлайн
Дженоа 0
Специя 1
9 января 21:45 Онлайн
Интер 2
Лацио 1
9 января 22:00 Онлайн
Вильярреал 2
Атлетико 2
10 января 18:00 Онлайн
Марокко --
Гана --
10 января 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вилла --
11 января 18:00 Онлайн
Нигерия --
Египет --
11 января 22:00
Эвертон --
Лестер --
12 января 21:00 Онлайн
Атлетико --
Атлетик --
12 января 21:45
Тоттенхэм --
Челси --
12 января 22:00 Онлайн
Интер --
Ювентус --
13 января 21:00 Онлайн
Барселона --
Реал --
13 января 21:45
Ливерпуль --
Арсенал --
14 января 15:00 Онлайн
Сенегал --
Гвинея --
15 января 14:30 Онлайн
Манчестер Сити --
Челси --
16 января 16:00 Онлайн
Ливерпуль --
Брентфорд --
16 января 18:30 Онлайн
Тоттенхэм --
Арсенал --
16 января 21:45 Онлайн
Аталанта --
Интер --
18 января 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челси --
19 января 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенхэм --
19 января 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 января 22:30 Онлайн
Валенсия --
Севилья --
20 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар --
Алжир --
20 января 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ливерпуль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости тенниса

Второй арест Джоковича отменяется: он уже машет ракеткой на свободе

Андрей Трофимов
10 января, 15:56
Лучший теннисист мира после победы в мельбурнском суде начал подготовку к Australian Open, но его еще могут депортировать из Австралии

Новак Джокович / Фото: Reuters

20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира серб Новак Джокович уже свободен и успел провести тренировку на корте в Мельбурне.

Об этом сообщил его брат Джордже Джокович в ходе пресс-конференции.

Реклама

"Новак на свободе. Несколько минут назад он тренировался на теннисном корте. Он прилетел в Австралию, чтобы играть в теннис и попытаться выиграть еще один Australian Open", – заявил Джордже Джокович.

Серб празднует победу / Фото: Reuters

Напомним, в понедельник, 10 марта, Джокович выиграл в суде дело о депортации из Австралии за отсутствие прививки от коронавируса.

Тем не менее тут же появилась информация, что Джоковича опять задержали австралийские власти – но она оказалась недостоверной.

Реклама

Основная сетка Australian Open стартует 17 января.

Новак Джокович / Фото: Sky Sports

Впрочем, Джоковича все еще могут депортировать из Австралии, несмотря на победу в суде. Такое право есть у министра иммиграции Зеленого континента.

Реклама

В правительстве Австралии признали, что Джокович выиграл дело на основе процессуальной справедливости. Но чиновники не верят, что у Новака есть законный медотвод от вакцинации, и на основании этого рассматривают возможность повторного аннулирования визы.

Аллен Чен из Австралийской технической консультативной группы по иммунизации указал, что перенесенный коронавирус (на который напирает Новак) никогда не считался достаточным основанием для того, чтобы получить исключение.

Новак Джокович / Фото: Reuters