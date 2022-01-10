Другий арешт Джоковича скасовується: він уже махає ракеткою на волі

Новак Джокович / Фото: Reuters

20-разовий чемпіон турнірів "Великого шолома", перша ракетка світу серб Новак Джокович уже на волі і встиг провести тренування на корті у Мельбурні.

Про це повідомив його брат Джордже Джокович під час пресконференції.

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"Новак на волі. Кілька хвилин тому тренувався на тенісному корті. Він прилетів до Австралії, щоб грати в теніс і спробувати виграти ще один Australian Open", – заявив Джордже Джокович.

Серб святкує перемогу / Фото: Reuters

Нагадаємо, у понеділок, 10 березня, Джокович виграв у суді справу про депортацію з Австралії через відсутність щеплення від коронавірусу.

Проте відразу з'явилася інформація, що Джоковича знову затримала австралійська влада – але вона виявилася недостовірною.

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Основна сітка Australian Open розпочнеться 17 січня.

Новак Джокович / Фото: Sky Sports

Утім, Джоковича ще можуть депортувати з Австралії, незважаючи на перемогу в суді. Таке право має міністр імміграції Зеленого континенту.

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В уряді Австралії визнали, що Джокович виграв справу на підставі процесуальної справедливості. Але чиновники не вірять, що Новак має законне право на ухилення від щеплення, та на підставі цього розглядають можливість повторного анулювання візи.

Аллен Чен з Австралійської технічної консультативної групи з імунізації зазначив, що перенесений коронавірус (на що посилається Новак) ніколи не вважався достатньою підставою для того, щоб отримати право на ухилення від щеплення.