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Второе пришествие Шевы в сборную: официальная реакция

Андрей Трофимов
8 января, 09:15
После пяти лет работы у руля сборной Украины Андрея Шевченко принялись сватать на пост главного тренера сборной Польши. Но там официально назвали этот вариант невозможным

Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша дал понять, что Андрея Шевченко у руля сборной Польши не будет.

"Шевченко, безусловно, интересный тренер. Но у него действующий контракт с Дженоа. Прошу меня простить, но не хотел бы комментировать имя каждого кандидата, которого упоминают медиа", – приводит слова Кулеши Interia.

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Также босс ПФС отверг варианты с приглашением в польскую сборную Фабио Капелло, Аврама Гранта, Юргена Клинсманна и Дика Адвоката, подтвердив при этом переговоры с Фабио Канаварро и Андреа Пирло.

Андреа Пирло сезон проработал в Ювентусе / Фото: Reuters

Ранее сообщалось, что в Шеве Кулеша видит тренера, который поможет польской сборной обыграть Россию в Москве 24 марта в первом матче плей-офф за выход на ЧМ-2022.

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Сборную Украины Шева довел до 1/4 Евро / Фото: Getty Images

Польские журналисты называли несколько предпосылок к появлению Шевченко у руля "кадры".

Первая. Кулеша знает русский язык не хуже Шевы.

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Вторая. Шева уже работал в одной связке с Польшей, помогая ей совместно с Украиной заполучить право проведения Евро-2012.

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Впрочем, как видим, Шевченко продолжит работать главным тренером Дженоа, которую попытается спасти от вылета из Серии А. После недавней ничьей с Сассуоло 1:1 команда украинца занимает предпоследнее место в чемпионате Италии.