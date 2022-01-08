Друге пришестя Шеви до збірної: офіційна реакція

Андрій Шевченко / Фото: Getty Images

Президент Польської футбольної спілки Цезарій Кулеша дав зрозуміти, що Андрія Шевченка біля керма збірної Польщі не буде.

"Шевченко, безперечно, цікавий тренер. Але в нього чинний контракт із Дженоа. Прошу мене пробачити, але не хотів би коментувати ім'я кожного кандидата, якого згадують медіа", – наводить слова Кулеші Interia.

Реклама

Також бос ПФС відкинув варіанти із запрошенням до польської збірної Фабіо Капелло, Аврама Гранта, Юргена Клінсманна та Діка Адвоката, підтвердивши при цьому перемовини з Фабіо Канаварро та Андреа Пірло.

Андреа Пірло сезон пропрацював у Ювентусі / Фото: Reuters

Раніше повідомлялося, що у Шеві Кулеша бачить тренера, який допоможе польській збірній обіграти Росію у Москві 24 березня у першому матчі плей-оф за вихід на ЧС-2022.

Реклама

Збірну України Шева довів до 1/4 Євро / Фото: Getty Images

Польські журналісти називали кілька передумов до появи Шевченка біля керма "кадри".

Перший. Кулеша знає російську мову не гірше за Шеву.

Реклама

Друга. Шева вже працював в одній зв'язці з Польщею, допомагаючи їй спільно з Україною отримати право проведення Євро-2012.

Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Утім, як бачимо, Шевченко продовжить працювати головним тренером Дженоа, яку намагатиметься врятувати від вильоту із Серії А. Після недавньої нічиєю з Сассуоло 1:1 команда українця посідає передостанній рядок у чемпіонаті Італії.