8 сентября 21:45
Чехия --
Украина --
10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Встретимся в Париже: в Токио попрощались с Паралимпийскими играми

Александр Трикиша
5 сентября, 17:09
В Токио прошла торжественная церемония закрытия Паралимпийских игр-2020. Красочное шоу увенчалось гашением паралимпийского огня и передачей эстафеты Парижу-2024

Закрытие Паралимпиады в Токио / Фото: REUTERS

Во время церемонии закрытия зрителей развлекали актеры в ярких костюмах с национальным колоритом, а также акробаты на ходулях.

Читайте также: За ним – 4000 атлетов! Выше – никого! Украинец – лучший спортсмен Паралимпиады

Отметим, что закрытие прошло без присутствия зрителей на трибунах – карантин.

Затем погасили Паралимпийский огонь, а президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс официально объявил Паралимпийские игры в Токио закрытыми.

Реклама

Завершилась церемония грандиозным салютом.

Следующие летние Паралимпийские игры пройдут в Париже летом 2024 года традиционно сразу после Олимпиады. А зимняя Паралимпиада состоится уже через полгода! Игры примет Пекин с 4 по 13 марта.

Украина закончила Паралимпиаду на шестом месте в общем медальном зачете! На счету украинских паралимпийцев 98 медалей, среди которых 24 золотые. Итоговая таблица медалей Паралимпиады на нашем сайте.

Реклама