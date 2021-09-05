Украина – шестая! Итоговая таблица медалей Паралимпиады

На Паралимпийских играх в Токио сборная Украины заняла шестое место в медальном зачете. Наши спортсмены завоевали 98 медалей, из них 24 – золотые

Наши мультимедалисты - Крипак, Трусов и Мерешко

Сегодня в Токио завершились Паралимпийские игры!

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В последний день Украина не смогла завоевать наград. И закончила Паралимпиаду на шестом месте в общем медальном зачете! На счету украинских паралимпийцев 98 медалей, среди которых 24 золотые.

Победил Китай, у которого 207 медалей, из которых 96 золотые. Просто невероятный результат.

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Медальный зачет Паралимпиады-2020 на 5 сентября: