Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🔔 Сколько стоит 1 сентября 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Паралимпиада Медали Видео Мы в Токио
СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпийские игры Токио 2020

Украина – шестая! Итоговая таблица медалей Паралимпиады

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
5 сентября, 09:37
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На Паралимпийских играх в Токио сборная Украины заняла шестое место в медальном зачете. Наши спортсмены завоевали 98 медалей, из них 24 – золотые
Наши мультимедалисты - Крипак, Трусов и Мерешко
Наши мультимедалисты - Крипак, Трусов и Мерешко

Сегодня в Токио завершились Паралимпийские игры!

Реклама

В последний день Украина не смогла завоевать наград. И закончила Паралимпиаду на шестом месте в общем медальном зачете! На счету украинских паралимпийцев 98 медалей, среди которых 24 золотые.

Победил Китай, у которого 207 медалей, из которых 96 золотые. Просто невероятный результат.

Читайте также: О ней снимают фильмы: украинка выиграла девятую медаль на Паралимпиаде

Медальный зачет Паралимпиады-2020 на 5 сентября:

МСтранаGold MedalSilver MedalBronze MedalВсего
1

Китай

966051207
2
Реклама

Великобритания

413845124
3

США

373631104
4ПРК363349118
5

Нидерланды

25171759
6

Украина

24472798
7

Бразилия

22203072
8
Реклама

Австралия

21293080
9

Италия

14292669
10

Азербайджан

141419
11

Япония

13152351
12

Германия

13121843
13
Реклама

Иран

1211124
14

Франция

11152854
15

Испания

9151236
16

Узбекистан

85619
17

Польша

761225
18

Венгрия

75416
19

Швейцария

74314
20

Мексика

721322
21

Новая Зеландия

63312
22

Израиль

6219
23

Канада

510621
24

Индия

58619
25

Таиланд

55818
26

Словакия

52411
27

Беларусь

5117
28

Тунис

45211
29

Алжир

44412
30

Марокко

44311
31

Бельгия

43815
32

Ирландия

4217
33

Нигерия

41510
34

ЮАР

4127
35

Куба

4116
36

Иордания

4015
37

Колумбия

371424
38

Венесуэла

3227
39

Малайзия

3205
40

Дания

3115
41

Корея

281222
42

Турция

24915
43

Индонезия

2349
44

Чехия

2338
45

Чили

2316
46

Сербия

2316
47

Норвегия

2024
48

Сингапур

2002
49

Австрия

1539
50

Швеция

1528
51

Греция

13711
52

Финляндия

1315
53

Казахстан

1315
54

ОАЭ

1113
55

Коста-Рика

1102
56

Эквадор

1023
57

Кипр

1012
58

Шри Ланка

1012
59

Эфиопия

1001
60

Монголия

1001
61

Перу

1001
62

Пакистан

1001
63

Аргентина

0549
64

Египет

0527
65

Хорватия

0347
66

Латвия

0325
67

Грузия

0303
68

Болгария

0202
69

Гонконг

0123
70

Ирак

0123
71

Румыния

0112
72

Намибия

0112
73

Кувейт

0112
74

Словения

0112
75

Вьетнам

0101
76

Литва

0033
77

Португалия

0022
78

Сальвадор

0011
79

Уганда

0011
80

Черногория

0011
81

Тайвань

0011
82

Кения

0011
83

Оман

0011
84

Саудовская Аравия

0011
85

Катар

0011
86

Босния и Герцеговина

0011

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Психология азарта
Больше советов
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Медальный зачет
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
96
60
51
207
2
flag Великобритания ВеликобританияGB
41
38
45
124
3
flag США СШАUS
37
36
31
104
4
flag ПКР ПКРRPC
36
33
49
118
5
flag Нидерланды НидерландыNL
25
17
17
59
6
flag Украина УкраинаUA
24
47
27
98
7
flag Бразилия БразилияBR
22
20
30
72
8
flag Австралия АвстралияAU
21
29
30
80
9
flag Италия ИталияIT
14
29
26
69
10
flag Азербайджан АзербайджанAZ
14
1
4
19
Все медали Паралимпиады
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Девушки покера
PokerMatch

Фара
Гальфонд

США
Фото красотки
Опрос
Битва супертяжей
25 сентября
До боя Усик - Джошуа
Новости бокса
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
6
20:2
16
2
Шахтер
6
12:4
13
3
Днепр-1
6
12:6
13
4
Десна
6
9:10
12
5
Ворскла
6
11:5
11
6
Александрия
6
7:5
11
7
Заря
6
12:8
10
8
Верес
6
7:7
8
9
Ингулец
6
8:11
7
10
Рух
6
5:8
7
11
Металлист 1925
6
6:10
6
12
Минай
5
3:5
5
13
Колос
5
2:9
5
14
Черноморец
6
7:16
4
15
Львов
6
4:12
2
16
Мариуполь
6
8:15
1
Показать больше
Пятница, 10 сентября
19:30
Смотри на:
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
Все медали
Лучшие сборные
Рейтинг ФИФА
1
Бельгия Бельгия
1822
2
Бразилия Бразилия
1798
3
Франция Франция
1762
4
Англия Англия
1753
5
Италия Италия
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Испания Испания
1680
8
Португалия Португалия
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Какое место у Украины
Покер - это спорт!
Новости покера
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять