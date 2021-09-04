Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🔔 Сколько стоит 1 сентября 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Паралимпиада Медали Видео Мы в Токио
СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпийские игры Токио 2020

За ним – 4000 атлетов! Выше – никого! Украинец – лучший спортсмен Паралимпиады

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
4 сентября, 16:53
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинский пловец Максим Крипак стал самым титулованным спортсменом на Паралимпийских играх в Токио. Такого раньше не было никогда
Максим Крипак - герой Паралимпиады
Максим Крипак - герой Паралимпиады / Фото: Reuters

26-летний Максим Крипак из Харькова на Паралимпийских играх в Токио завоевал 7 наград.

Реклама

Он добыл 5 золотых медалей – в комплексном плавании на 200 м, на 100 и 400 м вольным стилем, а также на стометровках на спине и баттерфляем.

Также он выиграл серебро на 50 м вольным стилем и бронзу в эстафете.

Все это позволило ему стать самым титулованным спортсменом на Паралимпиаде в Токио еще до официального завершения соревнований.

Подобного достижения у Украины на летних Паралимпиадах доселе не было.

Реклама

Позади Крипака в Токио – четыре тысячи участников. Выше него – никого!

Максим Крипак
Максим Крипак / Фото: Reuters

Мультимедалисты Токио-2020

  • 1. Максим Крипак (Украина) – плавание – 7 медалей (5-1-1)
  • 2. Игорь Бокий (Беларусь) – плавание – 5 (5-0-0)
  • 3. Лу Дун (Китай) – плавание – 4 (4-0-0)
  • 3. Чжэн Тао (Китай) – плавание – 4 (4-0-0)
  • 5. Джессика Лонг (США) – плавание – 6 (3-2-1)

Максим Крипак
Максим Крипак / Фото: Reuters

Добавим, что за всю карьеру на счету Крипака -15 медалей Паралимпиад, 10 из них – золотые. Таким образом в Токио Максим стал еще и самым титулованным паралимпийцем Украины за всю историю.

Реклама

Максим Крипак – №1 в Токио-2020
Максим Крипак – №1 в Токио-2020 / Фото: Getty Images

Отметим, что Крипак имеет аномальное развитие правой нижней конечности и выступает в паралимпийской категории S10. В нее входят спортсмены с минимальным повреждением тела, что влияет на функционирование ног, или же с ампутированной ступней или концовкой ниже колена.

Читайте также: О ней снимают фильмы: украинка выиграла девятую медаль на Паралимпиаде

Максим Крипак – звезда Паралимпиады
Максим Крипак – звезда Паралимпиады / Фото: Reuters

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Психология азарта
Больше советов
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Медальный зачет
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
93
57
50
200
2
flag Великобритания ВеликобританияGB
41
38
43
122
3
flag ПКР ПКРRPC
36
32
49
117
4
flag США СШАUS
35
36
30
101
5
flag Нидерланды НидерландыNL
25
17
16
58
6
flag Украина УкраинаUA
24
47
27
98
7
flag Бразилия БразилияBR
22
19
30
71
8
flag Австралия АвстралияAU
20
28
30
78
9
flag Италия ИталияIT
14
29
26
69
10
flag Азербайджан АзербайджанAZ
14
1
4
19
Все медали Паралимпиады
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Девушки покера
PokerMatch

Фара
Гальфонд

США
Фото красотки
Опрос
Битва супертяжей
25 сентября
До боя Усик - Джошуа
Новости бокса
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
6
20:2
16
2
Шахтер
6
12:4
13
3
Днепр-1
6
12:6
13
4
Десна
6
9:10
12
5
Ворскла
6
11:5
11
6
Александрия
6
7:5
11
7
Заря
6
12:8
10
8
Верес
6
7:7
8
9
Ингулец
6
8:11
7
10
Рух
6
5:8
7
11
Металлист 1925
6
6:10
6
12
Минай
5
3:5
5
13
Колос
5
2:9
5
14
Черноморец
6
7:16
4
15
Львов
6
4:12
2
16
Мариуполь
6
8:15
1
Показать больше
Пятница, 10 сентября
19:30
Смотри на:
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
Все медали
Лучшие сборные
Рейтинг ФИФА
1
Бельгия Бельгия
1822
2
Бразилия Бразилия
1798
3
Франция Франция
1762
4
Англия Англия
1753
5
Италия Италия
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Испания Испания
1680
8
Португалия Португалия
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Какое место у Украины
Покер - это спорт!
Новости покера
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять