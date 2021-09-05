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18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
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Зустрінемося в Парижі: у Токіо попрощалися з Паралімпійськими іграми

Олександр Трикіша
5 вересня, 17:09
У Токіо пройшла урочиста церемонія закриття Паралімпійських ігор-2020. Яскраве шоу увінчалося погашенням паралімпійського вогню і передачею естафети Парижу-2024

Закриття Паралімпіади у Токіо / Фото: REUTERS

Під час церемонії закриття Паралімпійських ігор-2020 глядачів розважали актори в яскравих костюмах з національним колоритом, а також акробати на ходулях.

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Відзначимо, що закриття пройшло без присутності глядачів на трибунах – карантин.

Потім погасили Паралімпійський вогонь, а президент Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонс офіційно оголосив Паралімпійські ігри в Токіо закритими.

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Завершилася церемонія грандіозним салютом.

Наступні літні Паралімпійські ігри пройдуть у Парижі влітку 2024 року, традиційно відразу після Олімпіади. А зимова Паралімпіада відбудеться вже через пів року! Ігри прийме Пекін з 4 по 13 березня.

Україна закінчила Паралімпіаду на шостому місці в загальному медальному заліку! На рахунку українських паралімпійців 98 медалей, серед яких 24 золоті. Підсумкова таблиця медалей Паралімпіади - на нашому сайті.

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