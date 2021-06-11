Встречай, Амстердам! Украина прилетела в Нидерланды, где стартует на Евро

13 июня в Голландии команда Андрея Шевченко проведет первый матч чемпионата Европы по футболу-2020, а базируются "сине-желтые" в Бухаресте

Сборная Украины уже в Амстердаме / Фото: УАФ

Сегодня вечером сборная Украины прилетела из Румынии в Нидерланды, где начнет свой путь на Евро-2020. Ранее мы сообщали, что фразу "Героям слава!" спрячут на форме украинцев за новым символом, но только на время этого чемпионата.

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13 июня в Амстердаме команда Андрея Шевченко проведет первый матч на этом Евро-2020 против сборной Нидерландов. Но если в Бухарест сборная Украины прилетела на стиле – в строгих костюмах, то теперь ограничилась спортивной формой.

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После поединка сборная Украины вернется в столицу Румынии. В Бухаресте она встретится с Северной Македонией (17-го) и Австрией (21-го). В 1/8 финала выходят первые два места каждой группы и четыре лучшие третьи команды из шести.

Ранее мы рассказывали, где смотреть матчи команды Шевченко в Киеве.

Также сообщалось, что Украина может сразиться с Россией на Евро-2020 и сыграть в Питере. Мы дали все условия и расклады.