Изменить язык на: UA Перейти к новостям

Всех порвем! Семья Степаненко супертанцем зарядила сборную Украины на победу

29 июня, 13:49

Олег Люлька

Супруга Тараса Степаненко Маргарита и их трое сыновей зажгли перед поединком нашей сборной со шведами – с такой поддержкой команда Шевченко обязана побеждать

Тарас Степаненко и его семья / Фото: Reuters, Instagram

Жена полузащитника сборной Украины Тараса Степаненко Маргарита, болевшая за "сине-желтых" в матче с Австрией на трибунах в Бухаресте, не оставила без поддержки украинскую команду и в сегодняшнем поединке 1/8 финала Евро-2020 со Швецией.

Напомним, он начнется в Глазго в 22:00 по киевскому времени. Онлайн Швеция – Украина доступен на нашем сайте.

Маргарита Степаненко не отправилась в Шотландию, однако зарядила сборную Украины из Киева, исполнив вместе с тремя сыновьями зажигательный танец в поддержку нашей команды под песню "ЖовтоСині" группы PATSYKI Z FRANEKA.

Если сборная Украины сегодня вечером сыграет против Швеции так же энергично, как танцевало семейство Степаненко, то наверняка, как поется в песне "Пацыков с Франека", "всіх порве" и пробьется в 1/4 финала Евро.

Швеция – Украина: где и во сколько смотреть матч 1/8 финала Евро-2020

Напомним, победитель матча Швеция – Украина в 1/4 финала Евро 3 июля в Риме встретится с лучшим в сегодняшнем противостоянии Англия – Германия.

Смотрите, как Украина с Тарасом Степаненко в составе обыграла на Евро Северную Македонию

Новости на эту же тему:

Англия и Германия организуют еще одну серию пенальти: прогноз комментатора на матч Евро Англия – Германия: где и когда смотреть битву за выживание на Евро-2020 Англия – Германия: онлайн-трансляция матча возможных соперников Украины на Евро Андрей Шевченко попал в ДТП с женой: вот вам и матч со Швецией
болельщики Сборная Украины Евро-2020 Тарас Степаненко WAGs дети звезд жена футболиста Маргарита Степаненко

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама