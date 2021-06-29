Всех порвем! Семья Степаненко супертанцем зарядила сборную Украины на победу

Супруга Тараса Степаненко Маргарита и их трое сыновей зажгли перед поединком нашей сборной со шведами – с такой поддержкой команда Шевченко обязана побеждать

Тарас Степаненко и его семья / Фото: Reuters, Instagram

Жена полузащитника сборной Украины Тараса Степаненко Маргарита, болевшая за "сине-желтых" в матче с Австрией на трибунах в Бухаресте, не оставила без поддержки украинскую команду и в сегодняшнем поединке 1/8 финала Евро-2020 со Швецией.

Напомним, он начнется в Глазго в 22:00 по киевскому времени. Онлайн Швеция – Украина доступен на нашем сайте.

Маргарита Степаненко не отправилась в Шотландию, однако зарядила сборную Украины из Киева, исполнив вместе с тремя сыновьями зажигательный танец в поддержку нашей команды под песню "ЖовтоСині" группы PATSYKI Z FRANEKA.

Если сборная Украины сегодня вечером сыграет против Швеции так же энергично, как танцевало семейство Степаненко, то наверняка, как поется в песне "Пацыков с Франека", "всіх порве" и пробьется в 1/4 финала Евро.

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Напомним, победитель матча Швеция – Украина в 1/4 финала Евро 3 июля в Риме встретится с лучшим в сегодняшнем противостоянии Англия – Германия.

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