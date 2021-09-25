Все мысли о красотке: о чем думает Усик в день боя с Джошуа

Усик будет драться с Джошуа в годовщину свадьбы / Фото: REUTERS

Так совпало, что суперпоединок против Энтони Джошуа за три чемпионских пояса в супертяжелом весе припал на годовщину свадьбу Усика. Онлайн боя Усик – Джошуа есть на нашем сайте.

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Именно в этот день ровно 12 лет назад Александр связал себя узами брака с любимой Екатериной.

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Александр и Екатерина вместе еще со школы, после выпуска они начали жить вместе, а в 2009 году поженились. Однако был в их жизни период, когда пара едва не разбежалась.

"Я тоже человек и попал в эти лапы славы. Думаю, это произошло где-то в 2006 году. Мне было 19 лет, и я стал призером взрослого чемпионата Европы. И это прям вау: я стал мастером спорта международного класса, у меня повысилась зарплата, мне дали премию. Естественно, я думал, что я очень крутой. По-моему, мы даже как-то повздорили с моей нынешней супругой и разошлись. Я типа звезда, ходил, как Макгрегор", – рассказывал Александр Усик.

Однако уже 12 лет они живут в счастливом браке и воспитывают троих детей: старшая – дочь Лиза, сыновья Кирилл и Михаил.

Усик и его жена Екатерина / Фото: https://www.instagram.com/alena.sergeevaa