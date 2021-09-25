Всі думки про красуню: про що думає Усик в день бою з Джошуа

Усик буде битися з Джоуша в річницю весілля / Фото: REUTERS
Так співпало, що супердвобій проти Ентоні Джошуа за три чемпіонські пояси в суперважкій вазі припав на річницю весілля Усика. Онлайн бою Усик – Джошуа є на нашому сайті.
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Саме в цей день рівно 12 років тому Олександр пов'язав себе узами шлюбу з коханою Катериною.
Олександр і Катерина разом ще зі школи, після випуску вони почали жити разом, а в 2009 році одружилися. Однак був у їхньому житті період, коли пара ледь не розбіглася.
"Я теж людина і потрапив в ці лапи слави. Думаю, це сталося десь в 2006 році. Мені було 19 років, і я став призером дорослого чемпіонату Європи. І це прям вау: я став майстром спорту міжнародного класу, у мене підвищилася зарплата, мені дали премію.
Природно, я думав, що я дуже крутий. По-моєму, ми навіть якось посварилися з моєю нинішньою дружиною і розійшлися. Я типу зірка, ходив, як Макгрегор", – розповідав Олександр Усик.
Однак уже 12 років вони живуть в щасливому шлюбі і виховують трьох дітей: старша – дочка Ліза, сини Кирило і Михайло.