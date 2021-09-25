25 вересня 14:30
Челсі 0
Манчестер Сіті 1
25 вересня 14:00
Олександрія 2
Маріуполь 1
25 вересня 55’
Шахтар 2
Верес 1
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Всі думки про красуню: про що думає Усик в день бою з Джошуа

Олександр Трикіша
25 вересня, 16:59
Сьогодні Олександр Усик проведе найважливіший поєдинок у своїй кар'єрі – проти Ентоні Джошуа. Втім, цей день вже давно відзначений червоним кольором у календарі боксера

Усик буде битися з Джоуша в річницю весілля / Фото: REUTERS

Так співпало, що супердвобій проти Ентоні Джошуа за три чемпіонські пояси в суперважкій вазі припав на річницю весілля Усика. Онлайн бою Усик – Джошуа є на нашому сайті.

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Саме в цей день рівно 12 років тому Олександр пов'язав себе узами шлюбу з коханою Катериною.

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Олександр і Катерина разом ще зі школи, після випуску вони почали жити разом, а в 2009 році одружилися. Однак був у їхньому житті період, коли пара ледь не розбіглася.

"Я теж людина і потрапив в ці лапи слави. Думаю, це сталося десь в 2006 році. Мені було 19 років, і я став призером дорослого чемпіонату Європи. І це прям вау: я став майстром спорту міжнародного класу, у мене підвищилася зарплата, мені дали премію.

Природно, я думав, що я дуже крутий. По-моєму, ми навіть якось посварилися з моєю нинішньою дружиною і розійшлися. Я типу зірка, ходив, як Макгрегор", – розповідав Олександр Усик.

Однак уже 12 років вони живуть в щасливому шлюбі і виховують трьох дітей: старша – дочка Ліза, сини Кирило і Михайло.

Усик і його дружина Катерина / Фото: https://www.instagram.com/alena.sergeevaa

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