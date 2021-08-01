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Все медалисты Олимпиады в Токио 1 августа

1 августа, 18:39

Олег Люлька

В воскресенье, 1 августа, на Олимпийских играх в Токио разыграли 25 комплектов наград. Все медалисты дня на Олимпиаде-2020

Медалисты 1 августа на Играх в Токио / Фото: Getty Images, Reuters

Список всех медалистов дня на Олимпиаде в Токио за 1 августа. Украина сегодня пополнила свою копилку серебряной наградой, которую нам принес пловец Михаил Романчук.

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ПЛАВАНИЕ

50 м, вольный стиль, мужчины

50 м, вольный стиль, женщины

1500 м, вольный стиль, мужчины

4x100 м, комбинация, женщины

4x100 м, комбинация, мужчины

BMX-ФРИСТАЙЛ

Женщины

Мужчины

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Толкание ядра, женщины

Прыжки в высоту, мужчины

Тройной прыжок, женщины

100 м, мужчины

БОКС

75-81 кг, мужчины

63-69 кг, мужчины

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

Лазер, мужчины

Лазер-радиал, женщины

ПРЫЖКИ В ВОДУ

Женщины

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Трамплин, 3 м

ГОЛЬФ

Мужчины

ТЕННИС

Женщины, парный разряд

Пары, микст

Мужчины

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Мужчины

Вольные упражнения

Конь

Женщины

Опорный прыжок

Брусья

ФЕХТОВАНИЕ

Командный турнир, рапира, мужчины

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

До 76 кг, женщины

БАДМИНТОН

Женщины

Романчук с "серебром" Олимпиады / Фото: Reuters

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Источник: Сегодня|Спорт

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