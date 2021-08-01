Все медалисты Олимпиады в Токио 1 августа

В воскресенье, 1 августа, на Олимпийских играх в Токио разыграли 25 комплектов наград. Все медалисты дня на Олимпиаде-2020

Медалисты 1 августа на Играх в Токио / Фото: Getty Images, Reuters

Список всех медалистов дня на Олимпиаде в Токио за 1 августа. Украина сегодня пополнила свою копилку серебряной наградой, которую нам принес пловец Михаил Романчук.

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ПЛАВАНИЕ

50 м, вольный стиль, мужчины

Калеб Дрессел (США)

Калеб Дрессел (США) Флоран Маноду (Франция)

Флоран Маноду (Франция) Бруно Фратус (Бразилия)

50 м, вольный стиль, женщины

Эмма Маккеон (Австралия)

Эмма Маккеон (Австралия) Сара Шестрем (Швеция)

Сара Шестрем (Швеция) Пернилла Блуме (Дания)

1500 м, вольный стиль, мужчины

Роберт Финке (США)

Роберт Финке (США) Михаил Романчук (УКРАИНА)

Флориан Велльброк (Германия)

4x100 м, комбинация, женщины

Австралия

Австралия США

США Канада

4x100 м, комбинация, мужчины

США

США Великобритания

Великобритания Италия

BMX-ФРИСТАЙЛ

Женщины

Шарлотт Уортингтон (Великобритания)

Шарлотт Уортингтон (Великобритания) Ханна Робертс (США)

Ханна Робертс (США) Никита Дукарроз (Швейцария)

Мужчины

Логан Мартин (Австралия)

Логан Мартин (Австралия) Даниель Дерс (Венесуэла)

Даниель Дерс (Венесуэла) Деклан Брукс (Великобритания)

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Толкание ядра, женщины

Гун Лицзяо (Китай)

Гун Лицзяо (Китай) Рейвен Саундерс (США)

Рейвен Саундерс (США) Валери Адамс (Новая Зеландия)

Прыжки в высоту, мужчины

Мутаз Баршим (Катар)

Мутаз Баршим (Катар) Джанмарко Тамбери (Италия)

Джанмарко Тамбери (Италия) Максим Недосеков (Беларусь)

Тройной прыжок, женщины

Юлимар Рохас (Венесуэла)

Юлимар Рохас (Венесуэла) Патрисия Мамона (Португалия)

Патрисия Мамона (Португалия) Ана Пелетейро (Испания)

100 м, мужчины

Ламонт Марселл Джейкобс (Италия)

Ламонт Марселл Джейкобс (Италия) Фред Керли (США)

Фред Керли (США) Андре де Грасс (Канада)

БОКС

75-81 кг, мужчины

Лорен Альфонсо Домингес (Азербайджан)

Лорен Альфонсо Домингес (Азербайджан) Имам Хатаев (ОКР)

63-69 кг, мужчины

Эйдан Уолш (Ирландия)

Эйдан Уолш (Ирландия) Андрей Замковой (ОКР)

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

Лазер, мужчины

Мэтт Уирн (Австралия)

Мэтт Уирн (Австралия) Тончи Стипанович (Хорватия)

Тончи Стипанович (Хорватия) Херманн Томасгор (Норвегия)

Лазер-радиал, женщины

Анне-Мари Риндом (Дания)

Анне-Мари Риндом (Дания) Юзефин Ольссон (Швеция)

Юзефин Ольссон (Швеция) Марит Бауместер (Нидерланды)

ПРЫЖКИ В ВОДУ

Женщины

Реклама

Трамплин, 3 м

Ши Тинмао (Китай) – 383,50

Ши Тинмао (Китай) – 383,50 Ван Хань (Китай) – 348,75

Ван Хань (Китай) – 348,75 Криста Палмер (США) – 343,75

ГОЛЬФ

Мужчины

Ксандер Шоффел (США)

Ксандер Шоффел (США) Рори Саббатини (Словакия)

Рори Саббатини (Словакия) Пань Чэн-Цун (Тайвань)

ТЕННИС

Женщины, парный разряд

Барбора Крейчикова – Катерина Синякова (Чехия)

Барбора Крейчикова – Катерина Синякова (Чехия) Белинд Бенчич – Виктория Голубич (Швейцария)

Белинд Бенчич – Виктория Голубич (Швейцария) Лаура Пигосси – Луиза Стефани (Бразилия)

Пары, микст

Анастасия Павлюченкова – Андрей Рублев (ОКР)

Анастасия Павлюченкова – Андрей Рублев (ОКР) Елена Веснина – Аслан Карацев (ОКР)

Елена Веснина – Аслан Карацев (ОКР) Эшли Барти – Джон Пирс (Австралия)

Мужчины

Александр Зверев (Германия)

Александр Зверев (Германия) Карен Хачанов (ОКР)

Карен Хачанов (ОКР) Пабло Каррено-Буста (Испания)

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Мужчины

Вольные упражнения

Артем Долгопят (Израиль)

Артем Долгопят (Израиль) Рэй Сапата (Испания)

Рэй Сапата (Испания) Сяо Жотэн (Китай)

Конь

Макс Уитлок (Великобритания)

Макс Уитлок (Великобритания) Ли Чикай (Тайвань)

Ли Чикай (Тайвань) Кая Кадзума (Япония)

Женщины

Опорный прыжок

Ребека Андраде (Бразилия)

Ребека Андраде (Бразилия) Микайла Скиннер (США)

Микайла Скиннер (США) Е Со Жон (Южная Корея)

Брусья

Нина Дервал (Бельгия)

Нина Дервал (Бельгия) Анастасия Ильянкова (ОКР)

Анастасия Ильянкова (ОКР) Суниса Ли (США)

ФЕХТОВАНИЕ

Командный турнир, рапира, мужчины

Франция

Франция ОКР

ОКР США

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

До 76 кг, женщины

Нейси Дахомес (Эквадор)

Нейси Дахомес (Эквадор) Кэтрин Най (США)

Кэтрин Най (США) Ареми Фуэнтес Савала (Мексика)

БАДМИНТОН

Женщины

Чэнь Юфэй (Китай)

Чэнь Юфэй (Китай) Тай Цу Ин (Китайский Тайбэй)

Тай Цу Ин (Китайский Тайбэй) Синдху Пусарла (Индия)

Романчук с "серебром" Олимпиады / Фото: Reuters

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