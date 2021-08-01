Усі медалісти Олімпіади в Токіо 1 серпня

Медалісти 1 серпня на Іграх у Токіо / Фото: Getty Images, Reuters
Список всіх медалістів дня на Олімпіаді в Токіо за 1 серпня. Україна сьогодні поповнила свою скарбничку срібною нагородою, яку нам приніс плавець Михайло Романчук.
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ПЛАВАННЯ
50 м, вільний стиль, чоловіки
Калеб Дрессел (США) Флоран Маноду (Франція) Бруно Фратус (Бразилія)
50 м, вільний стиль, жінки
Емма Маккеон (Австралія) Сара Шестрем (Швеція) Пернілла Блуме (Данія)
1500 м, вільний стиль, чоловіки
Роберт Фінке (США) Михайло Романчук (УКРАЇНА) Флоріан Велльброк (Німеччина)
4x100 м, комбінація, жінки
Австралія США Канада
4x100 м, комбінація, чоловіки
США Велика Британія Італія BMX-ФРИСТАЙЛ
Жінки
Шарлотт Вортінгтон (Велика Британія) Ханна Робертс (США) Микита Дукарроз (Швейцарія)
Чоловіки
Логан Мартін (Австралія) Даніель Дерс (Венесуела) Деклан Брукс (Велика Британія) ЛЕГКА АТЛЕТИКА
Штовхання ядра, жінки
Ґун Ліцзяо (Китай) Рейвен Саундерс (США) Валері Адамс (Нова Зеландія)
Стрибки у висоту, чоловіки
Мутаз Баршим (Катар) Джанмарко Тамбері (Італія) Максим Недосєков (Білорусь)
Потрійний стрибок, жінки
Юлімар Рохас (Венесуела) Патрісія Мамона (Португалія) Ана Пелетейро (Іспанія)
100 м, чоловіки
Ламонт Марселл Джейкобс (Італія) Фред Керлі (США) Андре де Грасс (Канада) БОКС
75-81 кг, чоловіки
Лорен Альфонсо Домінгес (Азербайджан) Імам Хатаєв (ОКР)
63-69 кг, чоловіки
Ейдан Волш (Ірландія) Андрій Замковий (ОКР) ВІТРИЛЬНИЙ СПОРТ
Лазер, чоловіки
Метт Вірн (Австралія) Тончі Стипанович (Хорватія) Херманн Томасгор (Норвегія)
Лазер-радіал, жінки
Анне-Марі Ріндом (Данія) Юзефін Ольссон (Швеція) Маріт Бауместер (Нідерланди) СТРИБКИ У ВОДУ
Жінки
Трамплін, 3 м
Ши Тінмао (Китай) – 383,50 Ван Хань (Китай) – 348,75 Кріста Палмер (США) – 343,75 ГОЛЬФ
Чоловіки
Ксандер Шоффел (США) Рорі Саббатіні (Словаччина) Пань Чен-Цун (Тайвань) ТЕНІС
Жінки, парний розряд
Барбора Крейчикова – Катерина Сінякова (Чехія) Белінда Бенчич – Вікторія Голубич (Швейцарія) Лаура Пігоссі – Луїза Стефані (Бразилія)
Пари, мікст
Анастасія Павлюченкова – Андрій Рубльов (ОКР) Олена Весніна – Аслан Карацев (ОКР) Ешлі Барті – Джон Пірс (Австралія)
чоловіки
Олександр Звєрєв (Німеччина) Карен Хачанов (ОКР) Пабло Каррено-Буста (Іспанія) СПОРТИВНА ГІМНАСТИКА
Чоловіки
Вільні вправи
Артем Долгопят (Ізраїль) Рей Сапата (Іспанія) Сяо Жотен (Китай)
Кінь
Макс Вітлок (Велика Британія) Чі Чікай (Тайвань) Кая Кадзума (Японія)
Жінки
Опорний стрибок
Ребека Андраде (Бразилія) Мікайла Скіннер (США) Е Со Жон (Південна Корея)
Бруси
Ніна Дерван (Бельгія) Анастасія Ільянкова (ОКР) Суніса Лі (США) ФЕХТУВАННЯ
Командний турнір, рапіра, чоловіки
Франція ОКР США ВАЖКА АТЛЕТИКА
До 76 кг, жінки
Нейсе Дахомес (Еквадор) Кетрін Най (США) Аремі Фуентес Савала (Мексика) БАДМІНТОН
Жінки
Чень Юфей (Китай) Тай Цу Ін (Китайський Тайбей) Синдху Пусарла (Індія)
Романчук із "сріблом" Олімпіади / Фото: Reuters
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