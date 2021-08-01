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Усі медалісти Олімпіади в Токіо 1 серпня

1 серпня, 18:39

Олег Люлька

У неділю, 1 серпня, на Олімпійських іграх у Токіо розіграли 25 комплектів нагород. Всі медалісти дня на Олімпіаді-2020

Медалісти 1 серпня на Іграх у Токіо / Фото: Getty Images, Reuters

Список всіх медалістів дня на Олімпіаді в Токіо за 1 серпня. Україна сьогодні поповнила свою скарбничку срібною нагородою, яку нам приніс плавець Михайло Романчук.

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ПЛАВАННЯ

50 м, вільний стиль, чоловіки

50 м, вільний стиль, жінки

1500 м, вільний стиль, чоловіки

4x100 м, комбінація, жінки

4x100 м, комбінація, чоловіки

BMX-ФРИСТАЙЛ

Жінки

Чоловіки

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Штовхання ядра, жінки

Стрибки у висоту, чоловіки

Потрійний стрибок, жінки

100 м, чоловіки

БОКС

75-81 кг, чоловіки

63-69 кг, чоловіки

ВІТРИЛЬНИЙ СПОРТ

Лазер, чоловіки

Лазер-радіал, жінки

СТРИБКИ У ВОДУ

Жінки

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Трамплін, 3 м

ГОЛЬФ

Чоловіки

ТЕНІС

Жінки, парний розряд

Пари, мікст

чоловіки

СПОРТИВНА ГІМНАСТИКА

Чоловіки

Вільні вправи

Кінь

Жінки

Опорний стрибок

Бруси

ФЕХТУВАННЯ

Командний турнір, рапіра, чоловіки

ВАЖКА АТЛЕТИКА

До 76 кг, жінки

БАДМІНТОН

Жінки

Романчук із "сріблом" Олімпіади / Фото: Reuters

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Джерело: Сегодня|Спорт

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