Все, что нужно знать о Евро-2020: восемь ответов на ключевые вопросы

Наконец-то мы дождались старта Евро-2020. Турнир впервые пройдет на территории 11 разных стран. Украина имеет шансы на выход из группы, а в плей-офф команде Шевченко может попасться даже Россия

Евро-2020 наконец-то стартует

Сегодня стартует чемпионат Европы. Уникальный турнир, как ни посмотри – впервые в истории он пройдет в 11 разных странах. И впервые в истории турнир пришлось сместить на год вперед.

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ГДЕ ПРОЙДЕТ ЕВРО-2020

Евро-2020 пройдет на 11 стадионах 11 городов 11 государств: в Баку (Азербайджан), Лондоне (Англии), Будапеште (Венгрия), Берлине (Германия), Копенгагене (Дания), Севилье (Испания), Риме (Италия), Амстердаме (Нидерланды), Санкт-Петербурге (Россия), Бухаресте (Румыния) и Глазго (Шотландия).

Изначально поединки должны были принимать еще и Дублин с Бильбао, но из-за жестких мер карантина в этих городах УЕФА отобрал у них право и передал Севилье и Санкт-Петербургу. При этом Питер уже числился в списке принимающих городов.

Матч открытие пройдет в Риме на "Стадио Олимпико" 11 июня. Открывать турнир предстоит Италии и Турции. А финал примет легендарный стадион "Уэмбли" в Лондоне. Главный поединок турнира запланирован на 11 июля.

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КТО СЫГРАЕТ НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ

Во второй раз подряд в финальной части Евро примут участие 24 сборные. 20 из них определились по итогам отборочного турнира еще осенью 2019 года, а последние четыре счастливчика стали известны в стыковых матчах Лиги наций в ноябре 2020-го. Жеребьевка Евро прошла 30 ноября 2019 года в Бухаресте, когда даже не были известны все участники.

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КТО ФАВОРИТ ТУРНИРА

Главным претендентом на победу на Евро-2020 у букмекеров является действующий чемпион мира Франции. Немного меньше шансы у Бельгии и Англии. Украина немного не дотянула до ТОП-10 главных фаворитов чемпионата Европы. Котировки букмекеров на Евро-2020.

Кстати, свой прогноз на Евро-2020 дал и суперкомпьютер. С помощью специального алгоритма искусственный интеллект высчитал, что больше всего шансов имеет вся та же Франция, а вероятность победы Украины оценивается менее 1 процента.

КАКОЙ ФОРМАТ ТУРНИРА

24 сборные были разделены на шесть групп по четыре команды. Они проведут матчи друг с другом в один круг. В плей-офф выйдут победители групп и команды, занявшие вторые места, а также еще четыре лучшие сборные среди команд, занявших третьи места. В случае равенства очков на первый план выйдет разница забитых и пропущенных мячей.

Стадия плей-офф пройдет по традиционной схеме согласно ранее составленной сетке турнира. Победитель будет определяться по итогу одного матча. В случае равенства после основного времени встречи болельщиков ждет добавленное время и серия пенальти.

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Болельщики любят послематчевые пенальти. Фото: REUTERS/Adam Warzawa

С КЕМ СЫГРАЕТ УКРАИНА

На групповом этапе сборная Украины проведет три матча – против Нидерландов в Амстердаме (13 июня), с Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня) в Бухаресте. В плей-офф, а мы надеемся, что украинцы смогут выйти из группы, у нашей команды есть три варианта соперника, в зависимости от занятого места.

Сборная Украины – в радости / Фото: REUTERS

УКРАИНА МОЖЕТ ВСТРЕТИТЬСЯ С РОССИЕЙ

Да, Украина и Россия могут встретиться в плей-офф Евро-2020. И здесь уже УЕФА не сможет развести команды. Случиться это может уже в 1/4 финала, если Украина финиширует в группе первой, Россия в своем квартете – второй или наоборот, а затем команды синхронно пройдут 1/8. Также при определенных раскладах сетка может свести команды в полуфинале.

ЧТО ЗА СКАНДАЛ С ФОРМОЙ

Накануне Евро сборная Украины представила новый комплект формы. На майках был нанесен контур Украины с Крымом, лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!". Это вызвало истерию в России, где принялись кричать, что футбол вне политики.

УЕФА изначально не увидел никаких нарушений в новой форме Украины, заявив, что дизайн полностью согласован с органом. Однако после письма из Росси в Европейском Союзе неожиданно приказали Украине убрать из футболок лозунг "Героям слава!".

Форма сборной Украины по футболу / Фото: УАФ

ГДЕ СМОТРЕТЬ ЕВРО-2020

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Все матчи чемпионата Европы в прямом эфире покажут на каналах "Футбол" и "UA:Первый", а встречи сборной Украины – еще и на ТРК "Украина". Кроме этого, все трансляции будут доступны с помощью сервиса OLL.TV.

На нашем сайте пройдут онлайн-трансляции всех матчей Евро-2020, а на Youtube-канале ТуМатч можно будет следить за матчами турнира с помощью стримов.