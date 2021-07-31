Все болит и ноги не держат: Свитолина призналась, как выиграла сумасшедшую "бронзу" Токио

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала свою победу в матче за третье место над Еленой Рыбакиной из Казахстана на Олимпийских играх-2020

Элина Свитолина расплакалась после завоевания "бронзы" / Фото: Reuters

Шестой номер мирового рейтинга Свитолина провела просто сумасшедший поединок за "бронзу" в Токио, проиграв 1:6 первый сет и затем 0:3 уступая в третьем. Но проявила характер и обыграла Рыбакину – 1:6, 7:6, 6:4, вырвав для Украины первую медаль Олимпиад в теннисе.

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Про матч за "бронзу"

"После проигрыша в полуфинале было очень тяжело вернуться опять в колею. Но после победы невероятные ощущения. Если честно, я старалась бороться до конца, проигрывала во втором сете и в третьем тоже. Было очень мало шансов, но я старалась бороться до конца. Отдала все силы, которые оставались", – сказала Элина в эфире UA:Перший

"Переломив ход событий во втором сете, а потом вернувшись в третьем – я потратила все силы, которые возможно. Сейчас стою все болит и ноги не держат, но я рада, что смогла победить. Эта "бронза" для меня много чего значит"

Про подачу Рыбакиной

"Я ожидала, что она будет играть очень агрессивно со своей подачи. Она очень много эйсов подает. Мне нужно было пытаться реагировать быстрее, но так как уже неделя к концу подходит, то было очень непросто себя заставить и реакции уже немного снизились.

Поэтому, конечно, первый сет был вообще очень плохой с моей стороны, но я боролась. Я думаю, что именно характер меня вернул в матч. Эта победа просто невероятная"

Элина Свитолина взяла бронзу на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Про нервы в первом сете

"В первом сете где-то, наверное, нервы сыграли. В принципе, я была настроена достаточно хорошо, но в теннисе вообще непросто после проигрыша возвращаться в турнир, потому что у нас все идет навылет и здесь за третье место.

Было непросто, немножко затуплены были реакции и, может быть, я где-то недостаточно хорошо видела мяч. Она бы этим воспользовалась, она игрок высокого уровня, поэтому было очень очень непросто".

Элина Свитолина выиграла бронзу на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Про "бронзу" вместо "золота"

"Когда я ехала сюда, задача стояла на золото. Конечно, очень обидно, что не смогла, потому что, подходя к полуфиналу, я думала, что достаточно близка. Но, к сожалению, полуфинал не сложился"

Элина Свитолина на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Ранее на Олимпиаде Элина обыграла Лауру Зигемунд из Германии, Айлу Томлянович из Австралии, Марию Саккари из Греции, итальянку Камилу Джорджи, а в полуфинале уступила чешке Маркете Вондроушовой.

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